10 Jahre GG: Redaktion & Community – Das Herz von GamersGlobal

Bitte bleibt einmal kurz stehen und haltet inne mit dem, was ihr möglicherweise noch so gerade macht, denn wir haben jetzt zusammen die Schatzkammer dieser Website erreicht. Die Schuhe könnt ihr selbstverständlich anbehalten, denn diese heiligen Hallen sind rein virtuell. Vermutlich würden mir noch viele weitere Gleichnisse zum Verklären von Redaktion und Community einfallen, aber warum lange umschreiben, was ihr doch selbst viel besser direkt lesen, hören und auch sehen könnt. Schauen wir doch einfach mal unter die Motorhaube von GamersGlobal, der Rest erledigt sich damit nämlich fast mit Links...



Ab hier kommen auch einige Userinnen und User mit ins Spiel. Wer mehr wissen möchte, sollte mir jetzt einfach weiter im Gleischschritt folgen. Links, zwo, drei, vier, Links ...





Und damit wir zum Ende hin alle auch noch etwas Neues mit nach Hause nehmen können, folgt hier erstmals der Versuch einer wirklich vollständige Übersicht aller GamersGlobal-Exklusivreihen. Kennt ihr noch mehr? Dann nennt sie gerne in den Kommentaren.





Mit dieser News ist jetzt übrigens auch der Abschluss meiner Beiträge zum 10. Geburtstag von GamersGlobal erreicht. Die verlinkten Inhalte dazu hatte ich in den letzten Jahren nach und nach zusammengesammelt, als ich die kompletten GamersGlobal-News einmal von hinten bis vorne gesichtet hatte, um dort, wo nötig, fehlende Steckbriefe nachzupflegen oder fehlerhafte Links zu korrigieren. Geholfen hat mir hierbei wie schon so oft ChrisL, beispielsweise wenn ich mangels Berechtigung (User-Artikel pflegen etc.) mal nicht weiterkam.

Nachdem ich knapp ein Drittel der News als auch eine längere Pause hinter mir hatte, kam ich auf den Gedanken, die News nicht nur zu prüfen, sondern auch gleich zu kategorisieren. Der daraus folgend notwendige Neustart war bei allem Aufwand am Ende eine gute Entscheidung, nicht zuletzt, da sich mittlerweile die Newsarchivierung verbessert hatte (die Trennung zwischen Top-News und regulären News wurde aufgehoben), was mir dann vieles deutlich einfacher machte. Über mehrere Jahre hin muckelte ich dann so vor mich hin und versorgte dabei den armen ChrisL via PN mit als Unterstützungsanfragen getarnten Arbeitsaufträgen. Durch diesen Umstand hatte er dann irgendwann ein recht gutes Bild vor Augen, was ich da eigentlich im Archiv so getrieben habe. Als er dann seine Idee zu der GamersGlobal-Timeline hatte, fragte er mich, ob ich mir eine Mitarbeit vorstellen könnte, was vor knapp zwei Monaten schließlich darin endete, dass er mir eine Eingabemaske zur Verfügung stellte, mit der ich die Timeline ein gutes Stück füttern konnte.

ChrisL war es am Ende auch wieder, der mich anschließend dazu motivierte, aus meiner Link-Sammlung noch mehr zu machen. Gut gemacht, Chris, danke für den den Anstoss!

Herzlichsten Dank für eure Aufmerksamkeit und all die netten Kommentare, und sorry für alle wichtigen Links, die ich möglicherweise übersehen habe mag. Denkt bitte auch noch an die famose 1.355 Tests, 2.640 Videos, 430 Podcasts und mehr-Auswertung von ChrisL, zu der wir diese Tage ja noch einen zweiten Teil erhoffen können.

Ich geh dann übrigens jetzt schon mal, ihr könnt aber alle gerne noch etwas bleiben. Denkt einfach nur daran, dass der Letzte bitte noch die Links ausmacht. Danke!