It Lurks Below: Indie-Actionspiel erhält kostenloses Update im Oktober

Das 2D-Action-Adventure It Lurks Below von David Brevik (einem der Diablo-Entwickler) wird am 10. Oktober mit einem kostenlosen Update bedacht. Wie der Entwickler via Twitter bekannt gab, wird das Update den Titel Badlands tragen und die namensgebende neue Zone ins Spiel bringen. Badlands ist zudem die Heimat der neuen spielbaren Rasse - der Oger - die laut dem Macher „für ihre Nahkampffähigkeiten und niedliche Flatterohren bekannt sind.“

Badlands bringt darüber hinaus neue Bosse und das neue Mehrklassensystem mit sich. Letzteres macht es euch möglich, die Klassen-gebundenen Gegenstände eures ursprünglichen Charakters an eure neuen Helden weiterzureichen, um auf diese Weise neue Builds, wie etwa einen Nekromanten-Zauberer oder einen Schurken-Krieger zu erstellen. Hinzukommen zudem ein Verzauberungssystem zum Aufwerten eurer Ausrüstung, sowie die Möglichkeit, euer neues Haus in den Badlands als „Account-übergreifend“ zu markieren, so dass alle eure Charaktere künftig in der gleichen Stadt starten können, statt für jeden Charakter eine Neue bauen zu müssen. „In vielerlei Hinsicht ist es wie eine Möglichkeit, ein Tutorial zum Überspringen“, so Brevik.