Steam Topseller KW 40/2019: Destiny 2 dominiert // Cube World steigt ein

PC

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (30. September bis 6. Oktober 2019) konnte Destiny 2 seinen Spitzenplatz verteidigen und sowohl mit der neuen Erweiterung Shadowkeep als auch mit dem Addon Forsaken insgesamt drei Plätze belegen. Die Free-2-Play-Umstellung und die Trennung vom Publisher Activision Blizzard scheint dem Bungie-Titel also gut getan zu haben.

Einziger Neueinsteiger ist das Voxel-Action-RPG Cube World. Das Indie-Projekt erschien am 30. September nach rund sechs Jahren Entwicklungszeit etwas überraschend als finales Spiel und konnte sich einen respektablen dritten Rang in den Wochen-Charts sichern. Bei über 4.000 Steam-Reviews erhält es aber von nicht einmal jedem zweiten Spieler eine positive Bewertung. Das Spiel wirke unfertig und weniger umfangreich als die vor Jahren veröffentlichte Alpha-Version. Trotzdem ließ Cube World auch Bandai Namcos Action-RPG Code Vein hinter sich, das in der vergangenen Woche noch vier Plätze im Ranking für sich beanspruchte. Nun muss sich der Soulslike-Titel mit den Positionen vier und sieben begnügen.

Von Platz drei auf sechs fällt die Tierpark-Simulation Planet Zoo. Die noch bis zum 8. Oktober laufende Betaphase für Vorbesteller des neuen Frontier-Spiels spielt hier sicherlich die entscheidende Rolle für die zur Zeit guten Verkaufszahlen.

Abgerundet werden die dieswöchigen Charts von den Dauerbrennern Grand Theft Auto 5 und Playerunknown's Battlegrounds sowie Valves VR-Brille Index.

Hier die komplette Top 10 im Überblick:

Destiny 2: Shadowkeep Digital Deluxe Edition Destiny 2: Shadowkeep Cube World Code Vein Destiny 2: Forsaken Planet Zoo Code Vein Valve Index VR Kit Playerunknown's Battlegrounds Grand Theft Auto 5

Anmerkung:

Mehrfachennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.