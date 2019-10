Star Trek - Picard: Deutscher Trailer // Start am 24. Januar

Der Starttermin für die neue Sci-Fi-Serie Star Trek - Picard mit Sir Patrick Stewart in der Hauptrolle wurde bekannt gegeben. Wie der produzierende US-Sender CBS mitteilte, wird die Serie in den USA ab dem 23. Januar 2020 über den Streaming-Dienst CBS All Access zu sehen sein, deutsche Trekkies legen einen Tag später, also am 24. Januar 2020, auf Amazon Prime los. Die zehn Folgen umfassende Staffel wird ab diesem Termin zum Abruf bereit stehen, allerdings wird es Binge-Watcher nicht erfreuen, dass die Folgen jeweils mit einem Abstand von einer Woche veröffentlicht werden sollen.

Natürlich wurde anlässlich der Starttermin-Ankündigung auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der mit mehr als zwei Minuten Länge und reichlich Fan-Service aufwartet. So sind darin zahlreiche bekannte Figuren wie der Androide Data (Brent Spiner), Commander William T. Riker (Jonathan Frakes), Counsellor Deana Troi (Marina Sirtis) und Seven of Nine (Jery Ryan) zu sehen. Riker und Troi sind inzwischen verheiratet und haben sich als Eltern ebenfalls von der Sternenflotte zurück gezogen. Auch weitere Schauspieler wie Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story: Versace), Santiago Cabrera (Salvation) und Michelle Hurd (Blindspot) werden tragende Rollen in der neuen Serie übernehmen und haben Auftritte im Trailer. Ebenso tauchen ein romulanischer Bird of Prey sowie ein Borg-Kubus in dem Zusammenschnitt auf.

Klar wird , dass sich Jean-Luc Picard auf eine nicht authorisierte Mission begibt, um einer unbekannten Frau zu helfen, die ihn auf seinem Ruhesitz, einem Weingut, aufsucht. Auf die Hilfe der Sternenflotte kann der ehemalige Captain dabei offensichtlich nicht zählen, wie ein Disput mit einer Admiralin zeigt. Diese sagt ihm offen ins Gesicht: "Sie geben hier nicht mehr den Ton an, Jean-Luc!".

Fans wird es freuen, dass für die aus der Fernsehserie The Next Generation (Das nächste Jahrhundert) bekannten Charaktere dieselben Synchronsprecher verpflichtet werden konnten. Nachfolgend könnt ihr euch den offiziellen deutschen Trailer zu Star Trek - Picard zu Gemüte führen. Solltet ihr die Originalversion ohne Synchronisierung bevorzugen, werdet ihr hier fündig.