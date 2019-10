10 Jahre GG: Thomas Schmitz (Grußwort #20)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir gut vier Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Gegen Ende der dritten Grußwort-Woche schreibt Tom Schmitz seine Gedanken.

Tom Schmitz war bislang vor allem 2016 und 2017 für uns aktiv, schrieb wichtige Tests wie Day of the Tentacle Remastered oderTorment: Tides of Numenera und unterstützte uns in beiden Jahren auch auf der Gamescom. Er war immer wieder bei Spiel-des-Jahres-Reports und Darauf-freut-sich-Artikeln dabei. Zudem gehört er zu den wenigen Autoren, die unsere Video-Test-Fokussierung vor anderthalb Jahren mitgetragen haben.

Das kleine schmutzige Geheimnis unserer Video-plus-Text-Tests ist nämlich: Sie sind komplizierter als die meisten anderen Formen der Berichterstattung über Spiele. Denn es muss nicht nur die eigene Meinung herausgearbeitet und begründet werden, sondern eben auch mit selbst aufgenommenen Videoszenen bebildert und vertont werden (und in unserem Fall dann wiederum so vertont, dass der Test auch nur beim Hören funktioniert, Stichwort Audiotests).

Vorausgesetzt, die eigentliche Spielzeit ist dieselbe, sind Videotests aufwändiger als selbst-bebilderte Lese-Tests. Aufwändiger als Podcasts. Die müssen zwar auch geschnitten werden, aber eben nur fürs Ohr, nicht fürs Auge – das aufwändige Aufnehmen, Aussuchen und In-Form-bringen des Videomaterials entfällt. Video-Tests sind viel aufwändiger als Meinungstests ohne eigene Screenshots – Magazine, die sich eigene Screenshots sparen, sparen sich einen gehörigen Teil der Arbeit. Natürlich ist alles relativ: Ein 2-Stunden-Podcast mit mehreren Leuten und eingestreuten Hörspiel-Szenen über ein komplexes Spiel macht mehr Arbeit als ein 5-Minuten-Videotest zu einem trivialen. Eine Stunde der Kritiker bedeutet sehr viel mehr Arbeit im Schnitt (aber nicht in der Spielzeit). Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.

Ich habe etliche alte und neue Autoren gefragt in den letzten zwei Jahren, ob sie Videotests für uns machen wollen. Aber das ist den meisten, ihr ahnt es, zu aufwändig. Oder sie haben schlicht nicht die Lust, sich in das Thema Spiele-Capturing und Videoschnitt einzuarbeiten – obwohl das in Sachen Zukunftssicherung sicherlich keine schlechte Idee wäre. Und obwohl den eigentlichen Schnitt wir hier in der Redaktion übernehmen. Umso mehr freut es mich, dass Tom dazu bereit und fähig ist – und hoffe, dass er in Zukunft wieder mehr für uns testen wird.

Seit wann machst du mit bei GamersGlobal?

Ich bin seit Anfang 2016 bei GamersGlobal aktiv. Der Grund: Am Ende meines Tageszeitungsvolontariats ging es nicht mehr weiter und ich hatte überlegt, mich als freier Journalist durchzuschlagen - am liebsten natürlich in den Bereichen, die mir Spaß machen. Und da ich seit Mitte/Ende der 80erJahre zocke, bot sich der Spielejournalismus an. Jörg kannte ich als Autor seit Mitte der 90er, als er bei meinem Lieblingsmagazin PC Player anfing und mit Heinrich Lenhardt, Boris Schneider (damals noch ohne Johne) und Florian Stangl für mich das beste Team der PCP verkörperte. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, schrieb ihm eine Mail und bekam kurze Zeit später die Antwort. Es folgte der Test zu The Witness als Einstieg – und seitdem schreibe ich mehr oder weniger regelmäßig für GG.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Was das Schreiben an sich angeht, habe ich von GG wenig gelernt. Aber es gibt ja so viel mehr. Wenn man erstmals einen Videotest machen muss und sich langsam in Schnittprogramme reindenkt, wenn man Audioaufnahmen hat und aufbessert, wenn man einen Sprechertext schreiben muss, was wieder vollkommen anders ist als ein journalistischer Text, wenn man einen Podcast aufnimmt wie zuletzt mit Dennis - das sind viele neue Felder, die ich in meinem bisherigen Berufsleben nicht genutzt habe.

Und meine Arbeit für GamersGlobal hatte leider auch ein paar Auswirkungen auf mein Privatleben. Der Test zum Football Manager 2019 mitten in eine Ehekrise hinein hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Laune der Partnerin steigt. 70 Stunden Test plus Text schreiben und Video erstellen – das wurde mir, trotz Absprache, dann auch vorgeworfen, weil so viel anderes liegen geblieben ist. Um aber mit versöhnlichen Worten zu schließen: Die GG-Community hat mir immerhin gezeigt, dass es im Internet nicht-toxische Diskussionen gibt. Das ist schön. Macht weiter so!