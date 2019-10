Playstation 4: Crossplay jetzt für alle Entwickler nutzbar

PS4

Sony war in der Vergangenheit dafür bekannt, kein Crossplay für die Playstation 4 zu erlauben. Eine Möglichkeit, konsolenübergreifend Spiele gemeinsam zu erleben, gab es für Besitzer der Konsole von Sony somit nicht. Begründet wurde dies mit den verschiedensten Argumenten, von restriktiven Online-Richtlinien bis hin zum Schutz von Minderjährigen, wie Heise.de bereits Mitte 2018 berichtete.

Wie wir berichteten hat es der Third-Person-Shooter Fortnite (in der Stunde der Kritiker) geschafft, für ein Umdenken bei Sony zu sorgen und fortan konntet ihr in Fortnite auch gegen Spieler anderer Plattformen im Crossplay antreten. In dem zugehörigen Blogeintrag wurde außerdem spontan eine Beta für Crossplay ausgerufen, auch wenn nur sehr wenige Titel an dieser Beta teilnahmen.

Wie nun der CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, gegenüber Wired angab, sei die Beta abgeschlossen und ab sofort könnten alle Entwickler Crossplay für ihre Spiele nutzen. Call of Duty - Modern Warfare dürfte der erste Titel sein, der nun von dem freigegebenen Crossplay profitiert. Ob ältere Spiele die Funktion nachträglich implementiert bekommen, ist bislang nicht bekannt.