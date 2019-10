10 Jahre GG: Die Weihnachtgeschichte - Von Knabenchören, Orden & Geschenken

Weihnachten auf GamersGlobal heißt zusammenrücken, zusammen feiern, sich gegenseitig zu beschenken und auch mal das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Was haben wir nicht alles erlebt. Wisst ihr beispielsweise noch damals, wie Jörg damals anno 2010 tatsächlich einen - haha - schwarz-weißen Weihnachtsbaum mit in die Redaktion geschleppt hatte? Man, Kinder, das war ein Spaß! Ein schwarz-weißer Tannenbaum! Wie töricht, ha-ha-ha, muss man denn sein, um sich so was von einem Händler aufschwatzen zu lassen? Schaut mal in mein Profil, da gibt es ein Bild von dem Baum, da hatte ich mir dann direkt mal einen Abzug von bei Jörg bestellt, 10 Euro das Stück. Gesehen? Ja, zu schön, nicht wahr? Mensch-Mensch-Mensch, Jörg, man kann dich aber auch nicht alleine Weihnachtsbäume einkaufen lassen, was? Und das Beste kommt jetzt aber erst noch! 2012 - wieder genau das gleiche Spiel, wieder so ein graues Ding, hier, schaut noch mal in mein Profil, auch hier habe ich mir wieder davon das Bild von Jörg senden lassen, für 11 Euro, inflationsbedingt und so. Einfach schöne Erinnerungen. Aber wisst ihr, den Jörg, den hatten wir damals natürlich trotzdem weiter lieb, und 2012 kam er dann ja auch freudestrahlend mit einem herrlich grünen Tannenbaum zurück in die Redaktion gestapft. Seitdem ist es dann eine schöne Tradition geworden, jährlich Bilder von Jörgs bunten Christbäumen ("Hast du fein gemacht, Jörg!“) zu erwerben, denn das tut ihm immer so gut, also der Zuspruch. Und die Nachfrage nach den Bildern.

Aber Spaß beiseite, die Weihnachtsaktionen und Spendenmedaillen haben natürlich einen völlig anderen Hintergrund, denn ohne sie, und ich weiß, dass ihr es ebenfalls wisst, wäre der ganze Spaß hier vermutlich schon lange vorüber. Daher bitte nicht weiter schmunzeln oder lachen. Denn jetzt folgen die Links zu den GamersGlobal-Weihnachtsliedern...





Wer nun durch das emotionale Stahlbad dieser Weihnachtslieder hindurchgeschritten ist, darf sich auch über die restlichen GamersGlobal-Weihnachtsinhalte freuen. Ich habe derweil Angst vor Knecht Ruprecht, dem Grinch und Rutenschlägen, da ich mir irgendwie sicher bin, dass ihr mir im Verlauf der nächsten Tage nachweisen könnt, dass ich einen oder gar mehrere relevante Weihnachtslinks vergessen habe. Das wäre nämlich jammerschade, nachdem ich die Weihnachtsinhalte auf GamersGlobal doch so sehr mag, auch wenn die gar nicht mehr alle ganz so einfach zu finden sind. Das Auspackvideo von der Nikon-Kamera oder der Kaffeemaschine habe ich beispielsweise nur noch auf YouTube gefunden.

Eine Info vorweg: Die Weihnachtsverlosungen habe ich bewusst weggelassen. So schön die auch jedes Jahr sind und waren. Zur Strafe bekomme ich diese Weihnachten vermutlich dafür nur noch selbstgestrickte, kratzige Wollsocken geschenkt, und die passend nur für Links...





Was GamersGlobal besonders auszeichnet, ist sicher die innige Verbundenschaft zwischen Redaktion und Community. Wie eng alle mittlerweile zusammengerückt sind, zeigt sich nicht nur im täglichen Miteinander, sondern auch von den Bildern der offiziellen GamersGlobal-Weihnachtsfeiern...



I saw Mommy kissing Santa Claus

Keine Angst, es wird nicht mehr gesungen, und es gibt auch keinen Nachschlag vom Zungenkuss-Simulator aus den Hardware-Links. Was jetzt folgt, sind Inhalte, mit denen mir die Ersteller viel Freude gemacht hatten. Da wandert man eben noch ein melancholischen Liedchend pfeifend nach einem langen harten Tag im GamersGlobal-Archiv an der Bundeslade vorbei durchs Archiv, und dann findet man plötzlich so ein wirklich famoses Kleinode wieder. Was für ein Geschenk!

Und da geben seliger denn nehmen und Weihnachten das Fest der Liebe ist, liegen die für euch jetzt hier einfach auch noch mal unter dem virtuellen Baum.

Habt ihr Interesse an weiteren Inhalten dieser Art? Dann nutzt gerne die Kommentarfunktion, um eure Meinung entsprechend kundzutun.