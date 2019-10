Nur manche der bisherigen Rockstar-Games-Spiele wurden bislang auch für PC umgesetzt. Welchen der konsolenexklusiven Titel wünscht ihr euch am meisten für PC?

Nach den PC-Umsetzungen vonundsowie dem Verkaufserfolg vonwar zu erwarten, dass Rockstar Games den neuesten Teil seines Western-Epos am 5. November 2019 auch für PC veröffentlicht . Manch ein Spieler hatte den Start des neuen Rockstar-Game-Launchers für PC vor wenigen Wochen als zusätzlich Hinweis auf deartige Planungen der Take-2-Tochter verstanden.Doch auch, wenn Red Dead Redemption 2 im kommenden Monat auch den Weg auf den PC finden wird, nachdem PlayStation 4 und Xbox One bereits vor knapp einem Jahr am 26. Oktober bedient wurden ( zum Test: Note 9.5 ), haben es einige Spiele des Take-2-Labels nicht auf den PC geschafft, darunter der direkte RDR-2-Vorgängersowie der Vor-Vorgänger, aber auch verschiedene Ableger der GTA-Reihe, darunter der zunächst DS-exklusive Ablegeroder auch die nur auf PSP und PS2 veröffentlichten UmsetzungenundIn unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, welchen der bislang nicht für PC umgesetzten Rockstar-Games-Titel ihr am liebsten unter Windows erleben wollen würdest – oder ob es euch gleich ist, ob auch nur zu einem der Spiele in Zukunft eine Umsetzung erscheinen wird.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell nahezu 200) findet ihr unter diesem Link