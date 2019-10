Death Stranding: Promo-Trailer „The Drop“ veröffentlicht

PS4

Der Release von Death Stranding (im gamescom-Bericht) rückt langsam näher und Sony macht auf diesen mit einem Promotion-Trailer aufmerksam. Der „The Drop“ getaufte CGI-Clip fokussiert sich auf den Protagonisten Sam Porter Bridges (verkörpert vom The Walking Dead-Darsteller Norman Reedus), der sich auf einer wichtigen Transportmission befindet.

Death Stranding versetzt euch in eine nicht weit entfernte Zukunft, in der die Erde durch mysteriöse Explosionen erschüttert wird. Diese lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die unter den Überlebenden als „der Gestrandete Tod“ bekannt sind. Und während die gesamte Welt von außerirdischen Wesen heimgesucht wird, liegt es an Bridges, eine gefährliche Reise durch die verwüstete Ödnis zu überleben, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Den Promotion-Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: