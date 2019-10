Marvel's Iron Man VR: Termin, Trailer, Editionen und Pre-Order-Boni

PS4

Der Entwickler Camouflaj und der Publisher Sony Interactive haben einen Release-Termin für das Virtual-Reality-Spiel Marvel's Iron Man VR bekannt gegeben. Der Titel wird demnach ab dem 28. Februar 2020 für Playstation VR erhältlich sein. In Marvel's Iron Man VR muss sich Tony Stark, alias Iron-Man, der mysteriösen Hacker-Superschurkin Ghost stellen, die aufgrund von Starks Vergangenheit einen tiefsitzenden Groll gegen den Superhelden hegt (in der MCU ist Ghost eine Frau namens Ava Starr, in den Comics war der Superschurke ein unbekannter Mann).

Die Standard-Version des Spiels wird zum Preis von 39,99 Euro angeboten. Darüber hinaus wird es für 49,99 Euro eine Digital Deluxe Edition geben, die neben dem Spiel noch ein PSN-Theme und vier spezielle Iron-Man-Anzüge (Golden Avenger, Black Centurion, Sun Stinger und Stealth) umfasst. Außerdem erhalten die Käufer den offiziellen Soundtrack (nur als Download), sowie zwölf Forschungspunkte, die man im Spiel durch das Analysieren von Kampfdaten aus der Leistung von Iron Man in den Missionen erhält. Diese Forschung und Analyse ermöglicht es der von Tony Stark erschaffenen künstlichen Intelligenz F.R.I.D.A.Y. neue Technologien (Waffen und Erweiterungen) für den Impulsanzug zu entwickeln. Im Spiel setzt ihr die Punkte ein, um diese Waffen und Erweiterungen frühzeitig freizuschalten und an euren Spielstil anzupassen.

Wer das Spiel vorbestellt, wird (unabhängig von der Edition) mit vier weiteren Kampfanzügen (Origin, Vintage, Silver Centurion und Ultraviolet), sowie dem Theme aus der Deluxe Edition für den PSN-Account belohnt. Einen Story-Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: