10 Jahre GG: Michael Hengst (Grußwort #19)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir gut drei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Heute beehrt uns Michael Hengst, Spieleveteran und Japano-RPG-Großfürst.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Als GamersGlobal-Mitstreiter ist Michael Hengst eigentlich ein frisch geschlüpftes Küken: Erst seit dem Frühjahr 2019 schreibt er seine monatliche Kolumne Die Hengst-Chroniken (aktuelle Folge #7: Ich hab‘ da mal eine Idee). Davor gab es einige wenige Tests, bezeichnenderweise jeweils von J-RPGs (z.B. Dragon Quest 7, 2016). Nicht zu vergessen: die eine oder andere Stunde der Kritiker, unter anderem zu Final Fantasy 15, The Elder Scrolls 3 - Morrowind, Wing Commander - Prophecy.

Auch sonst taucht Michael immer wieder im GamersGlobal-nahen Umfeld auf, was in erster Linie an Retro Gamer liegt, für die er seit 2014 schreibt, aber auch an etlichen Besuchen anlässlich von Grillfesten oder Spieleveteranen-Gruppentherapie-Sitzungen. Dabei wedelt er gerne mit seinen handgerührten Grumpy-Old-Man-BBQ-Saucen herum, die wirklich super schmecken, allerdings im Langerschen Kühlschrank nach Öffnung selten länger als zwei Wochen halten (was an der „fehlenden“ Lebensverlängerungschemie in den Saucen liegt).

Jedenfalls ist der im österreichischen Exil lebende Michael (Frauengeschichte... äh, Ehefrau-Geschichte) ein gern gesehener Gast im nördlichen Nachbarland, und zwar nicht nur, wenn er mit fachmännischem Blick und geübtem Gaumen die Leistungen der GG-Grillmeister würdigt.



Seit wann machst du bei GamersGlobal mit, wie bist du dazu gekommen?

Nun ja, ich schreibe ja eher für die Retro Gamer und seit 2016 gelegentlich für GG – hier und da ein Test (aktuell: Dragon Quest 11 S) und eine kleine Kolumne, letzteres ja jetzt regelmäßig. Das erste Mal hatte Jörg im Jahr 2014 Kontakt aufgenommen und angefragt, ob ich Interesse hätte, beim deutschen Retro Gamer mitzumischen. Über alte Computerspiele schreiben? Da brauchte er nicht zweimal fragen! Soweit ich mich erinnere, waren Panzer General und Wizardry IV meine ersten beiden Artikel für das Heft, seitdem folgen jede Ausgabe mindestens zwei weitere. Und zu den Spieleveteranen laden Heinrich und Jörg mich auch regelmäßig ein.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich in Bezug auf GamersGlobal erinnerst?

Eher prägnant als lustig: Einmal hatte mich der ehemalige CEO einer Firma gebeten, doch auf GamersGlobal ein wenig schmutzige Wäsche über einen Rechtsstreit, der 25 Jahre zurückliegt, zu waschen. Im Zuge eines Reports, über den ich nachdachte. Er hat mir da auch gleich ein paar brisante Dokumente mitgeschickt – aber außer für die Beteiligten, die das wohl nicht so witzig fänden, ist die bittere Fehde nur von bedingtem Unterhaltungswert und ich habe es auch auf sich beruhen lassen.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal beruflich etwas gebracht?

Beruflich nicht wirklich :-) Wer will schon alte Knacker, die über alte Spiele schreiben? Privat finde ich es aber immer wieder erfrischend, mich durchaus kritisch mit den alten Klassikern von damals auseinanderzusetzen. So nach dem Motto: „Das habe ich echt mal voller Begeisterung gespielt? Was muss ich damals nur geraucht haben...“ Mir persönlich ist es aber wichtiger, den Kontakt zu alten Kollegen und Spielern nicht zu verlieren, die mit mir gemeinsam älter geworden sind. Ich finde das immer noch großartig!

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?