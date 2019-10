Call of Duty Mobile: Über 35 Mio. Downloads // Controller-Support geplant

iOS Android

Am 1. Oktober 2019 veröffentlichte Activision mit Call of Duty Mobile einen Smartphone-Ableger der beliebten Shooter-Serie für iOS und Android, der auf ein Free-to-Play-Modell zur Finanzierung setzt. Wie der Publisher jetzt mitteilte, wurde die App seit dem Release bereits mehr als 35 Millionen Mal heruntergeladen. Während Activision selbst keine Zahlen zu den bisherigen Ingame-Verkäufen nennt, schätzten die Datenanalysten von Sensor Tower die Einnahmen aus dem Spiel bereits am 2. Oktober 2019 auf über zwei Millionen US-Dollar.

Wie Chris Plummer, Vizepräsident der Mobile-Sparte bei Activision, gegenüber hypebeast.com berichtet, arbeitet das Team aktuell außerdem an einer Controller-Unterstützung für Call of Duty Mobile. Nachdem das Feature bereits in der Release-Version enthalten war und später gestrichen wurde, sollen Gamepad-Spieler in Zukunft in eigenen Lobbies gegeneinander antreten können. Laut Plummer soll so die Spielbalance gewährleistet werden. Bislang gibt es jedoch noch keinen Termin dafür.