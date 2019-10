Humble-Monthly-Bundle für November: Crash Bandicoot, Spyro + CoD - WW2

PC

Humble hat die ersten Spiele aus dem Monthly-Abo-Bundle für den Monat November bekannt gegeben. Abonnenten des monatlich etwa 11 Euro teuren Services können diesmal den Ego-Shooter Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5), inklusive den beiden Ausstattungspaketen (nur in US und UK) Fear Not und Bravery, sowie die beiden 3D-Plattformer-Remakes Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) und Spyro Reignited Trilogy sofort herunterladen und spielen.

Das Abo könnt ihr direkt danach wieder kündigen und behaltet nicht nur die drei Titel, sondern auch alle Spiele, die Humble noch für den Monat geplant hat. Diese werden wie üblich Anfang des kommenden Monats bekannt gegeben. Lediglich auf die 20 Prozent Abonnenten-Rabatt auf alle Käufe im Humble Store, müsst ihr bei einer sofortigen Kündigung verzichten.

Humble hat außerdem die restlichen Spiele aus dem Monat Oktober enthüllt. Neben dem Strategie- und Taktikspiel Battletech (Testnote: 8.0), das bereits zum Beginn spielbar war und dem Platformer Sonic Mania, der Ende September hinzugefügt wurde, sind noch die Battletech-Erweiterung Flashpoint und das Battletech: Shadow Hawk Pack im Paket enthalten. Das Bundle umfasst zudem das Puzzle-Adventure The Spiral Scouts, das 2D-Action-Adventure Planet Alpha (Testnote: 8.0), das Prügelspiel Override - Mech City Brawl, das Puzzle-Spiel Puss!, das Gruppen-Rollenspiel Avernum 3 - Ruined World sowie das Visual Novel Roman Sands (Humble-Original).