Lead-Designer von Ultima Online arbeitet an neuem Sandbox-MMO

PC

Raph Koster, ehemaliger Lead Designer des MMO-Urgesteins Ultima Online und Creative Director des Lizenz-MMO Star Wars Galaxies will es noch einmal wissen: Vor kurzem gab der 48-jährige gegenüber gamesdaily.biz bekannt, mit seiner neuen Firma Playable Words 2,7 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt zu haben, die nun in die Entwicklung eines neuen Sandbox-MMO fließen sollen.

Einen Release-Zeitraum oder einen Namen für das Projekt wollte Koster noch nicht verraten. Der Titel wird aber eine neue Marke begründen. Für das gedachte MMO stellt er vorrangig gängige Standards wie gemeinsames Erkunden, Crafting und PvP in Aussicht.

Ziel der Entwicklung sei laut Koster:

Eine Sandbox zu machen, die den Blick nach vorne statt nach hinten richtet. [...] Wir wollen kein Museum des alten Gameplays bauen. Wir werden das Beste von damals in die heutige Zeit bringen und es mit dem Besten der Gegenwart vereinen, um hoffentlich etwas zu erschaffen, das in der Zukunft funktioniert.

Dabei baut er offensichtlich auch auf die Leistung aktueller Cloud- und KI-Technologien, um alte Konzepte nun besser umsetzen zu können.

Ihr erinnert euch vielleicht an das berühmte "Drachen-Beispiel" aus Ultima Online, wo es Kreaturen mit simulierten Leben gab. Damals konnten wir es uns nicht leisten, das am Laufen zu halten, weil unsere Server doch etwas weniger Leistung hatten als heutzutage eine Apple Watch. Heute haben wir Zugang zu wortwörtlich dem hundertfachen an Rechenkraft.

Weitere Mitstreiter Kosters bei Playable Worlds sind unter anderem der Disney-Animateur Eric Goldberg als Mitgründer, Comic-Zeichner Dorian Ouer im Posten als Chief Technical Officer und Greg Costikyan als Lead Designer.