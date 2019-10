PC

Wir schreiben die erste Woche der Steffi-Wegener-Lesetippsvertretungszeit und stellen gleich das heutige Menü vor. Die Vorspeise beginnt mit einem Rückblick eines Spieleredakteuers auf die letzten 20 Jahre. Das Hauptgericht wird heute von Jonas S. empfohlen und behandelt das Essen in Spielen und den dortigen Umgang damit. Als Nachtisch reichen wir verlorengegangene legendäre Entwicklerstudios (hat hier jemand Westwood mit Command & Conquer gesagt?). Itadakimasu (Guten Appetit)

20 Jahre Spieleredakteur und doch kein bisschen erwachsen

giga.de vom 07.9.19, von Olaf Bleich

"​​​​​Wenn ich von meinem Beruf erzähle, folgt postwendend die Frage: Kannst du davon leben? Die Antwort: Bislang ging’s noch". Diese und andere Fragen beschäftigen den Freelancer Olaf Bleich. Dabei werden natürlich auch die schweren Zeiten beleuchtet: "Mit dem langsamen Aussterben von Print-Magazinen – zuletzt etwa der Computer Bild Spiele – sanken auch die Honorare". Vor allem aber hat der Autor ein kindliches Schwärmen für seinen Beruf behalten, was den Artikel abrundet.

Mit Essen spielt man doch

deutschlandfunkkultur.de vom 23.9.19, von Dennis Kogel

"Heute verhungern wir in Survival-Spielen, kochen gemeinsam mit Freunden um die Wette im Party-Game Overcooked, zermanschen Donuts im Kunstprojekt Nour." Damit sieht man, Essen ist auch in der Welt der Computerspiele ein Thema. Wenn man etwas zurückblickt, ist es das sogar schon seit langer Zeit. "In Pac-Man frisst sich die Spielfigur durch ein Labyrinth, in The Legend of Zelda freut sich der Held über sein Curry. [...] eigentlich war Essen schon immer ein wichtiger Teil der Videospiele." Der Artikel setzt sich mit der Thematik auseinander, wie Essen in Spielen dargestellt wird und ob es nicht vielleicht auch andere Ansätze zur Darstellung geben sollte.

Kernkompetenzen

igmonline.de vom 01.10.19



"Was macht ein Spiel zum Spiel? Brachiale Production-Values, Effekt-Gewitter und Features satt: Spiele sind die vielschichtigsten Medien-Produkte überhaupt – aber welche der zahllosen Komponenten, die ein Spiel ausmachen, ist die wichtigste?" Auch auf GamersGlobal wurde schon oft darüber diskutiert, wann ein Spiel sich auch als solches bezeichnen darf. Gerade die Wandersimulatoren haben diese Debatte mit befeuert. Dieser Artikel versucht die Frage zu klären was für Elemente für ein Spiel wichtig sind, damit es ein Spiel ist. "Prachtvolle, dreidimensionale Spielwelten, bombastischer Kino-Sound, hochdramatische Geschichten und sogar virtuelle Realität, die uns mitten im Geschehen wähnt. Und dann wäre da natürlich noch dieser Faktor Interaktivität". Letztlich ist es ein komplexeres Thema als im ersten Moment vielleicht gedacht.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Langer lästert: Früher war alles besser“

gamersglobal.de vom 8.2.12, von Jörg Langer

Der Chefredakteur eines Spielemagazins zum Mitmachen wird vermutlich über die o.g. 20 Jahre eines Spieleredakteurs nur müde lächeln können. Aber auch er hat sich bereits ausgiebig mit der Vergangenheit als Spieleredakteurs beschäftigt. "Früher war alles besser! Nein, ich meine damit nicht das Gemeinschaftsgefühl unter Nachbarn oder einfach nur Menschen, meinen eigenen körperlichen Zustand oder gar den Inhalt meines Bankkontos. Ich rede von der Spiele-Industrie. Ach, war das schön damals, als es weltweit 30 und in Deutschland drei Spielemagazine gab, und kein Internet." Die Kolumne erheitert nicht nur durch einen träumerischen Rückblick sondern auch durch witzige Fußnoten, um den vielleicht nicht ganz so alten Lesern die Welt von früher zu erklären: "(1) Dia: Eine Art JPEG, nur ausgedruckt, aber nicht auf Fotopapier, sondern auf einem durchsichtigen Material, Benötigte einen Projektor (⇒ Fußnote 9) zum Anschauen."

Fundstück: „Bullfrog, Infocom, Microprose: Legendäre Spielestudios, die es heute nicht mehr gibt“

derstandard.at vom 28.9.19, von Georg Pichler

"Sie haben die 1980er und 1990er geprägt, die frühe Blüte der Videospielzeit. Firmen, die unvergessliche Abenteuer umgesetzt oder Meilensteine für verschiedene Spielegenres entwickelt haben. Trotz ihrer Erfolge sind sie von der Bildfläche verschwunden." Als bekennender C&C Fan vermisse ich natürlich Westwood. Welche wichtigen Studios wurden inzwischen vom Zahn der Zeit verschlungen? Hier findet ihr "eine Übersicht über einige Studios, die uns großartige Games geliefert haben – und welches Schicksal sie ereilt hat."

Im Video: PC Action kocht Tortilla Tycoon

Wenn wir uns schon mit dem Thema Essen und Spiele beschäftigen, dann sollten wir uns auch die Reihe PC Action kocht des inzwischen eingestellten Printmagazines PC Action ansehen. Joachim Hesse und Ralph Wollner hatten gemeinsam (meist) leckere Rezepte mit zu Spielen passenden Namen versehen und vorgekocht. Ein Nachkochen lohnt dabei oft. Ob die wichtigste Zutat auch so verwendet wird, obliegt natürlich jedem selbst.

Wenn ihr ebenfalls auf interessante Beiträge gestoßen seid, freuen sich die Autoren Necromanus und Q-Bert über eine Nachricht.