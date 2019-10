House of the Dead 1 & 2: Segas Light-Gun-Shooter bekommen ein Remake

Forever Entertainment hat die Remakes zu Segas The House of the Dead und The House of the Dead 2 angekündigt. Die beiden ursprünglich von Wow Entertainment entwickelten und 1996 und 1998 erschienenen Light-Gun-Shooter werden dem Bericht der polnischen Website Graczpospolita zufolge, nach einem Deal zwischen dem Publisher und Sega neu erschaffen. Als Entwickler wurde MegaPixel, das hauseigene Studio von Forever Entertainment, bestätigt. MegaPixel hat sich auf Portierungen von Spielen für Switch, Xbox One und die PS4 spezialisiert.

Weitere Details wurden vorerst noch nicht verraten. Auf Twitter heißt es seitens des Publishers: „Keine Plattformen oder Termine wurden bisher bestätigt und leider können wir noch nichts weiter dazu sagen. Drückt uns die Daumen und folgt unseren offiziellen Kanälen.“

Welche spielerischen Neuerungen die beiden Remakes bieten werden, bleibt abzuwarten. Laut der britische Eurogamer sollen das ursprüngliche Drehbuch, sowie das teilweise kultig schlechte Voice-Acting, die den Charme der Originale ausmachten, aber erhalten bleiben.