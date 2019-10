Nox Archaist: 8-Bit-RPG erscheint im März 2020 mit echten Retro-Beigaben

PC MacOS

Das Old-School-Rollenspiel Nox Archaist soll im März 2020 für Apple II, Mac sowie PC erscheinen. Der Titel wurde über Kickstarter finanziert und hat sein Finanzierungsziel von 8.500 US-Dollar mit erhaltenen 42.000 US-Dollar weit übertroffen, so dass auch einige der Stretch-Goals umgesetzt werden konnten.

Angelehnt ist Nox Archaist stark an die klassischen Rollenspiele der 1980er Jahre wie Ultima und The Bard's Tale (im User-Artikel) und ist auf Original-Apple-II-Hardware mit Assembler programmiert worden. Die Version für den Apple II ist auch als Einzige mit 5,25-Zoll-Floppy-Disks auf der Original-Hardware spielbar. Mac- und PC-Spieler können den Titel nur per Emulation spielen. Der Entwickler von Ultima, Richard Garriott (auch bekannt als Lord British), zeigt sich auf Twitter bereits sehr angetan von dem Titel.

Laut den Entwicklern umfasst Nox Archaist folgende Inhalte:

eine komplexe Welt, in der ihr sowohl der linearen Story folgen könnt, die euch aber auch nicht-lineare Sandbox-Elemente bietet

ihr könnt euch im hohen Gras verstecken, euer Pferd kann springen und ihr könnt schwimmen

die NPCs verfügen über eigene Bewegungsmuster und passen ihr Verhalten an

ein fortschrittliches Kampfsystem

Dialogfenster und andere, moderne Bedienungselemente

Nox Archaist könnt ihr auf der offiziellen Homepage des Entwicklers vorbestellen. Während Vorbesteller für die digitale Version 15 anstatt 19 US-Dollar zahlen, kostet die Collector's Edition 99 anstatt 119 US-Dollar. Außerdem werden Vorbesteller eher spielen können. Besonders interessant könnten für Rollenspiel-Veteranen die beigelegten Inhalte der Boxed-Versionen sein: Neben einer klassischen Kartonverpackung und einer Karte der Welt (diese ist in der Collector's Edition aus Stoff) erhaltet ihr auch ein gedrucktes Handbuch. Bei sämtlichen Versionen liegen das Spiel, die Anleitung und der Soundtrack digital bei.

Dass die Entwickler viel Wert auf kleine Details legen, beweist der USB-Stick für die Mac- und PC-Spieler in Form einer Diskette, wie ihr hier sehen könnt. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber: Die Versandkosten nach Europa für die Boxed-Versionen sind recht hoch. Abschließend könnt ihr euch einen Einblick in das Retro-Rollenspiel dank des stimmungsvollen Promo-Trailers verschaffen: