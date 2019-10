Medievil: Auftakt der neuen Videoreihe erklärt die Nutzung des Schilds

PS4

Der Entwickler Other Ocean Interactive hat anlässlich der immer näher rückenden Veröffentlichung von Medievil die neue Videoreihe „A Bonehead’s Guide to Gallowmere“ auf YouTube gestartet, die euch verschiedene Spielelemente näher erläutert. In der Auftaktepisode der Serie erklären die Macher, wie man den Schild im Spiel zu seinem Vorteil einsetzt.

So kann dieser nicht nur zum Blocken von gegnerischen Angriffen, sondern auch anderen Gefahren aus der Umgebung, wie etwa heranrollenden Steinen, eingesetzt werden. Die Schilde sind allerdings nicht unzerstörbar, weshalb man immer ein Auge auf die Haltbarkeit haben sollte. Die Anzeige dafür ist unterhalb des grünen Lebensbalkens zu finden.

Das neue Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Medievil wird in wenigen Wochen, ab dem 25. Oktober 2019, exklusiv für die PS4 im Handel erhältlich sein.