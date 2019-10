10 Jahre GG:Jan Szyja (Grußwort #18)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir drei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Jan Szyja war Praktikant bei uns und ist für die Video-Vorspänne verantwortlich.

Das hätte Jan Szyja wohl auch nicht gedacht: Dass er im Zuge seines Kurzpraktikums bei uns im März 2015 mit zwei wichtigen Teammitgliedern von CD Project RED ein Interview würde führen können, bei einem Witcher 3-Preview-Event in München. Dabei schien Jans zweites Steckenpferd neben dem Interesse für Spielejournalismus durch: Neben seiner Arbeit für eine Internet-Agentur (die ihn fürs Praktikum beurlaubt hatte) versuchte er sich an 3D-Modellen mit dem Hintergedanken Computerspiele-Entwicklung. Einen Gedanken, den er offensichtlich nicht aufgegeben hat seitdem, siehe seine Antworten unten.

In zwei Wochen (plus der Gamescom-Woche 2015, wo er uns auch noch unterstützte) kommen natürlich nicht dermaßen viele Inhalte zusammen, auch wenn Jan sehr fleißig News schrieb in der Zeit. Bleibenden Einfluss hatte Jan dennoch: Ab dem Sommer 2015 (und mit einigen Unterbrechungen auf beiden Seiten) entwickelte er neue Video-Vorspänne, die wir dann im Frühjahr 2016 einführten. Dabei war zuletzt vor allem die Musikuntermalung ein größerer Knackpunkt – man glaubt gar nicht, wie schwer es ist, sich für eine Melodie zu entscheiden, die gut klingt, zum Thema und zur Website passt und an der man sich vor allem nicht nach kurzer Zeit sattgehört hat. Zusammen mit einem guten Bekannten Jans wurde auch diese Klippe umschifft.

Nicht, dass die „alten“ Vorspänne (die schon die zweite Evolutionsstufe darstellten, siehe ein Beispiel für die ganz alten Intros) schlecht gewesen wären, aber die neuen wirkten und klangen — und wirken und klingen — doch wesentlich moderner und weniger gravitätisch. Dafür vielen Dank an Jan, und auch, dass er erst kürzlich noch mal 4K-Varianten von den 1080p-Vorspännen angefertigt hat.

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Ich war als Praktikant im März 2015 für zwei Wochen in der Redaktion und dann im August desselben Jahres auch als Reporter mit auf der Gamescom. Außerdem habe ich mich seitdem um die Intro-Animationen der GG-Videos gekümmert.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnern kannst?

Heimfahrt Gamescom 2015 mit Jörg: Über die Anlage ertönt RAMMSTEIN - die Überraschung, dass Jörg Hörer der deutschen Metalband ist, stand mir nicht nur im Gesicht geschrieben, sondern äußerte sich auch in einer entsprechenden Frage. Diese beantwortete Jörg selbst überrascht mit: "Ich bin vielleicht alt im Vergleich zu dir, aber das heißt nicht, dass ich nicht gute Musik hören kann!" Ebenso in Erinnerung geblieben: Jörgs "Gamescom Witz-Geschichte" von der angeblichen Bromance zwischen mir und dem Vaultboy von Fallout.. .die ließ ihn selbst über alle Tage einfach nicht in Ruhe... vielleicht eine geheime Eifersucht?

Hat dir Zeit bei GamersGlobal etwas gebracht, beruflich oder privat?

Beruflich gesehen hat mir die Zeit bei GG auf jeden Fall eine Option gezeigt und mir nicht zuletzt auch ermöglicht, einige Leute zu treffen, die ich so nicht direkt von Angesicht zu Angesicht kennengelernt hätte. Im Nachhinein wurde mir auch klar, dass der Gamesjournalismus mir (zumindest im Moment) nicht ausreichen würde. Vielleicht in Zukunft mal. Privat hat es mir aber umso mehr gebracht, da ich vor allen Dingen Freundschaften geschlossen habe, die ich nicht missen möchte. Außerdem hat es mir auch geholfen an meinen Schreibkünsten zu arbeiten, sie weiter auszubauen und auch ihre Vielseitigkeit zu erhöhen; und natürlich auch die Erfahrungen des alltäglichen Redaktionsbetriebs waren einsame Spitze. Die werde ich immer in schöner Erinnerung behalten!

Was machst du heute beruflich? Spielst du noch, gehst du noch auf GG?