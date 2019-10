Epic Store: Minit kostenlos // Surviving Mars als nächster Gratistitel

PC

Im Epic Games Store steht für euch ab sofort mit Minit (Wertung im Test: 7.0) das nächste Gratisspiel zum Download bereit. In dem Actionadventure im Pixellook ist eure Aufgabe den Fluch eines Schwertes, das ihr an euch genommen habt, rückgängig zu machen. Dafür müsst ihr an dessen Herstellungsort gelangen.

Die Besonderheit bei Minit ist, dass eure Spielfigur, aufgrund des bereits erwähnten Fluches, nach 60 Sekunden stirbt und ihr nach einer Minute immer neu beginnen müsst. Jeden Durchgang startet ihr in eurem Haus, allerdings dürft ihr zuvor eingesammelte Items behalten und könnt mit deren Hilfe bereits besuchte Gebiete schneller durchqueren. Versuch um Versuch kommt ihr so eurem Ziel näher. Einen kurzen Einblick ins Gameplay gewährt euch der Trailer am Ende dieser News.

Minit ist bis zum 10. Oktober kostenlos verfügbar, dann erscheint der nächste, zeitlich limitierte Gratis-Titel: Ab dem 10. Oktober könnt ihr das Aufbaustrategiespiel Surviving Mars (Wertung im Test: 7.5) eurer Spielebibliothek hinzufügen.