EA: Origin-Access-Gratismonat bei Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Der Oktober wird in den USA in den letzten Jahren als der Monat für „National Cybersecurity Awareness“ gefeiert und viele Institutionen versuchen das nationale Bewusstsein für die Cybersicherheit zu fördern. Anlässlich dessen hat der Entwickler und Publisher Electronic Arts eine kleine Aktion gestartet, bei der ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung für euren EA-Account aktiviert und dafür einen Monat kostenfreien Zugriff auf Origin Access erhaltet.

Wer bis zum 31. Oktober 2019 die Anmeldungsüberprüfung einrichtet, kann am, oder nach dem 1. November 2019 im vollen Umfang gratis das Abonnementprogramm nutzen. Verschenkt wird der kostenlose Monat für Origin Access Basic. Wer bereits ein aktives Abo besitzt, wird den Monat November nicht in Rechnung gestellt bekommen. Abonnenten des Origin Access Premier erhalten automatisch den November als Premier-Monat gratis. Die Login-Bestätigungscodes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung könnt ihr euch wahlweise via E-Mail, SMS, Anruf oder über eine Authentifizierungs-App zusenden lassen. Weitere Infos findet ihr unter dem Quellenlink.