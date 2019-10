Hitman 2: Oktober Roadmap kündigt viele neue Inhalte an

PC XOne PS4

Besitzer des Schleich-Spiels Hitman 2 (Wertung im Test: 8.5) erwarten im Oktober zahlreiche neue Inhalte. Diese werden über ein kostenloses Update verteilt. Einige der Missionen und Events stehen ganz im Zeichen von Halloween. Laut Entwickler IO Interactive erwarten euch folgende Inhalte, bei denen ihr euch auch einige neue Gegenstände und Outfits erspielen könnt:

Ab dem 3. Oktober

Eskalationsauftrag im Riviera Restoration in Miami, Florida.

Ab dem 10. Oktober

Der Eskalationsauftrag im Divine Descendance in Mumbai, Indien, besteht aus drei Phasen. Schließt ihr ihn erfolgreich ab, erhaltet ihr den Anzug Imperial Classic mit Handschuhen, den man bislang lediglich als Belohnung durch den Abschluss einer "Schwer fassbares Ziel"-Mission (Elusive Target) erhalten konnte.

Ab dem 11. Oktober

In der "Schwer fassbares Ziel"-Mission “The Warlord” in Bangkok, Thailand, können sich Besitzer des Legacy-Pakets nach erfolgreichem Abschluss das Outfit Casual Suit mit Handschuhen freischalten.

Ab dem 17. Oktober

Für den "Trick or Treat"-Event habt ihr bis zum 14. Oktober die Möglichkeit, eure selbst erstellten Missionen im offiziellen Forum vorzustellen. Vielleicht wird eure Mission ausgewählt, so dass jeder Spieler sie sehen und spielen kann.

Ab dem 22. Oktober

Ein spezieller, sehr herausfordernder Halloween-Eskalationsauftrag wird permanent ins Spiel eingefügt. Absolviert ihr den Auftrag erfolgreich, erwarten euch zwei mysteriöse Belohnungen.

Außerdem kehren die Herausforderungsmissionen für Besitzer des Legacy-Pakets zurück. Es erwarten euch drei Missionen in Paris, Colorado und Bangkok, bei denen ihr euch drei neue Belohnungen erspielen könnt.

Ab dem 25. Oktober

Mit dem “Serial Killer” erscheint ein neues "Schwer fassbares Ziel" in Whittleton Creek, Vermont. Gelingt es euch das Ziel auszuschalten, schaltet ihr den Anzug Suburbian Suit mit Handschuhen als Belohnung frei.

Ab dem 31. Oktober

Besitzer des Legacy-Pakets erwarten mehrere Eskalationsaufträge, die sich gut ins Halloween-Thema einfügen werden. Es handelt sich hier um klassische und sehr beliebte Eskalationsaufträge.

In dem "Uninvited Challenge Pack" werdet ihr euch mehreren Herausforderungen stellen können, nach deren Abschluss euch ein Kiwi mit roter Krawatte als Belohnung winkt.

Für den 21. Oktober kündigt IO Interactive mit Episode 8 einen weiteren Livestream im Rahmen der IOI Monthly an. Am 22. Oktober soll dann der nächste Patch bereitstehen. Einen kompletten Überblick zur Roadmap erhaltet ihr in dieser Grafik sowie in dem offiziellen Trailer: