Anno 1800: Letzter DLC und Koop-Modus im Dezember // Update 5.3

Ubisoft Blue Byte Mainz hat die künftigen Pläne für sein Aufbauspiel Anno 1800 (Testnote: 9.5) bekannt gegeben. Wie es auf Anno-Union heißt, soll noch Mitte diesen Monats mit Update 5.3 der nächste große Patch kommen, der verschiedene bekannte Probleme angehen wird.

So sollen die Züge nach dem Update nicht mehr in den Ölhäfen stecken und Schiffe auf Handelsrouten nicht mehr an einer Session-Grenze hängen bleiben. Die Schiffe sollen zudem nicht mehr abdriften oder ihre Position von alleine verlassen. Auch soll es keine duplizierten Schiffe mehr auf der Weltkarte geben und Schiffe von Questgebern sollen nach Abschluss einer Quest wieder wie vorgesehen verschwinden. Die KI soll keine Flotten von duplizierten Schiffen mehr erschaffen können. Schiffe sollen nach einer Expedition wieder zu der richtigen Insel zurückkehren und die Probleme bei der Auswahl eines Schiffes für eine Expedition sollen nach dem Patch der Vergangenheit angehören. Zudem sollen die Probleme mit den Hauptquests der Anarchisten-Geschichte gefixt werden, die bei einigen Spielern viel zu selten auftauchten. Das Speichern und Laden eines Spielstandes soll nicht mehr zu Änderungen am Einfluss führen. Die komplette Liste der Patchnotes könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen.

Im Dezember soll zudem das Update 6 kommen und den angekündigten Koop-Modus bringen. Die Aktualisierung wird zusammen mit dem dritten DLC Die Passage veröffentlicht. „Wir wissen, dass einige von euch sehnsüchtig auf den Koop-Modus warten, aber wir hoffen, dass ihr uns zustimmt, dass ein bestmögliches Spielerlebnis einige zusätzliche Wochen Wartezeit wert sind“, so die Entwickler. Wie zuvor beim technischen Testlauf für den Koop-Modus letzte Woche, werden auch bei dem DLC ausgewählte Community-Mitglieder zum Testen eingeladen.