10 Jahre GG: Karsten Scholz (Grußwort #17)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir drei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen und aktuellen Mitstreitern. Karsten Scholz war geschätzter GG-Autor, bevor ihn eine fremde Macht entführte...

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Karsten Scholz fing 2011 als News-Schreiber mit Zusammenfassungen des Ninja Casts (bei dem er mitmachte, die aktuell letzte ist Folge #154) auf GamersGlobal.de an. Doch schnell, noch im selben Jahr, wurde er als Autor von uns engagiert (wobei er bereits professionell für andere Magazine schrieb). In den folgenden knapp sechs Jahren kamen über 50 Tests (der letzte 2017 zu Final Fantasy 12 The Zodiac Age) und etliche andere Artikel zusammen, oder Karsten schrieb einfach auf eigene Faust umfangreichste User-Artikel.

Aus seinem Wirken hier einfach mal die fünf aufmerksamkeitserregendsten Tests; die Zahl der Comments reichen von über 666 beim ersten bis fast 400 beim fünften Eintrag. (Wo Karstens Meinungskastenbild abgeblieben ist, klärt gerade eine Untersuchungskommission).

Im Jahr 2017 aber tat Karstens Haupt-Auftraggeber Computec das einzig Richtige: Statt sich den spiel- und schreibwütigen RPG-Spezialisten weiterhin mit der Konkurrenz zu teilen, entführte er ihn eines Nachts (so vermute ich), fest verzurrt, oder wollte ich schreiben: per Festanstellung. Da war dann leider nichts mehr zu machen, auch wenn ich noch oft lockte, bettelte und weinte.

Was sich Karsten aber seitdem nicht nehmen lässt: Weiterhin am monatlichen "Darauf freut sich die Redaktion"-Ausblick und auch den jährlichen Spiele-des-Jahres-Reports (zu Karstens 2018er Beitrag) teilzunehmen. Auch auf GamersGlobal-Feiern wurde er schon gesichtet...

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Tatsächlich war es der Spieleveteranen-Podcast, der mich seinerzeit auf GamersGlobal aufmerksam machte. Als langjähriger Leser der Gamestar wollte ich unbedingt wissen, was Jörg "Oh mein Gott, wir werden alle sterben!" Langer als Nächstes aus dem Ärmel zaubert. Registriert habe ich mich vor fast zehn Jahren, zuerst als interessierter Leser. Im Zuge meiner Freiberuflichkeit kamen wir 2011 aber auch beruflich zusammen. Mein erster Artikel für GamersGlobal dürfte das Mod-Special zu Mafia 2 gewesen sein. Es folgten ein, zwei weitere Probeartikel und im Oktober (Vorschau) respektive Dezember (Test) ließ mich Jörg dann vertrauensvoll auf den ersten großen Brocken los: Star Wars - The Old Republic. Ich bin Jörg heute noch sehr dankbar für diese Chance, das Vertrauen und die zahlreichen weiteren Aufträge, die er in den folgenden Jahren an mich weitergereicht hat.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Wenn es etwas gibt, das mich sicherlich noch ein paar Jahre verfolgen wird, dann wohl meine Wertung von Dragon Age - Inquisition. Am Telefon beschrieb ich damals mein Dilemma: "Jörg, Inquisition ist richtig gut geworden. Für mich der beste Teil der Serie. Nur waren die Vorgänger mit 8.5 und 9.0 nicht gerade niedrig bewertet. Sollen wir da wirklich drübergehen? Eine 9.5 ist schon arg hoch." Wir diskutierten, sprachen über Stärken und Schwächen und entschieden uns für den Schritt. Und dann erschien ein paar Monate später The Witcher 3, das aus meiner Sicht klar bessere Spiel. Ach, wären die beiden RPG-Monster doch andersherum erschienen, ich hätte Inquisition eine (etwas) niedrigere Wertung verpasst. Mit meinem Test zum fantastischen Witcher-DLC Blood and Wine konnte ich die Balance zumindest zum Teil wiederherstellen.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

GamersGlobal und Jörg waren während meiner Freiberuflichkeit ein Fels in der Brandung. Wenn man selbstständig arbeitet, gibt es einfach nichts Besseres, als einen Auftraggeber, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Jörg war in all den Jahren solch ein verlässlicher Auftraggeber und hat für Artikel zudem fairer und pünktlicher gezahlt als manch größere Redaktion. Dazu kommt, dass man durch die Zusammenarbeit mit Jörg auch dann viel mitnehmen kann, wenn man im Homeoffice sitzt und Feedback "nur" via Mail oder Telefon erhält. Dass mein Schreibstil sich in den letzten Jahren (hoffentlich positiv) entwickelt hat, verdanke ich auch ihm. Und privat, nun: Das Letzte, das meine bessere Hälfte und ich vor dem Einschlafen regelmäßig sehen, sind die Videos auf GamersGlobal. Vor allem die Stunden der Kritiker und Jörgs Lets-Play-Runden in den verschiedenen Soulslike-Spielen haben uns schon den einen oder anderen schönen Tagesausklang beschert.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?