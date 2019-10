Humble Store: One Special Day Bundle 2019 gestartet

Im Humble Store wurde das One Special Day Bundle 2019 gestartet, das die Titel Broken Age (Testnote: 7.0), Bomber Crew, The Swords of Ditto - Mormo’s Curse, Purrfect Date, Stronghold Crusader 2 (Testnote: 5.5), Tannenberg und Dirt 4 (Testnote: 8.5) umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect aufteilen. Letztere setzt sich dafür ein, Menschen mit körperlichen Behinderungen das Spielen von Videospielen zu ermöglichen. Hier der Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,92 Cent):

Broken Age + Soundtrack

Purrfect Date + Soundtrack

Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 5,26 US-Dollar (4,83 Euro):

Bomber Crew

Stronghold Crusader 2 + Soundtrack

The Swords of Ditto - Mormo’s Curse + Soundtrack

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (9,18 Euro):