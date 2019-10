10 Jahre GG: Dennis Hilla (Grußwort #16)

Zum 10-Jahres-Jubiläum veröffentlichen wir 3 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen & aktuellen Mitstreitern. Heute ist letztere Gruppe dran: Dennis Hilla wurde vom User zum Trainee zum Redakteur.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Nicht verpassen: die Grußworte zu 10 Jahren GG von über 75 Usern!

Dennis Hilla hatte ein schweres Erbe anzutreten, musste/durfte/wollte er doch im Herbst 2017 als Trainee in die Fußstapfen von Arbeitstier und Langzeitmitarbeiter Benjamin Braun treten, dessen Platz er übernahm. Oder zumindest fast, denn natürlich sicherte sich Christoph Benjamins physischen Arbeitsplatz, da er gerne sehen wollte, wer jeweils zur Tür reinkommt, statt mit dem Rücken zu ihr zu sitzen. Aber zum einen blieb uns Benjamin ja als sehr fleißiger Freier Autor erhalten, zum anderen arbeitete sich Dennis schnell ein und wurde zu einem wichtigen Teil von GamersGlobal.

Besonders schön: Wie schon Christoph vor ihm kam Dennis aus der Userschaft von GamersGlobal, hatte also bereits am ersten Arbeitstag jahrelangen "Stallgeruch". Im wahren Leben riecht er natürlich nicht nach Stall oder sonst etwas Unangenehmen – was man leider weder von den von ihm im Viertelstundentakt geexten Energy-Drink-Dosen noch den seltsamen veganen Speisen im Kühlschrank behaupten kann. Überhaupt: Manchmal macht man abends den Kühlschrank zu, und der selbstangerührte fleischlose Nudel-Ersatzstoff-Salat steht unschuldig rechtsoben, und beim nächsten Öffnen tagsdrauf steht er linksunten und macht ängstliche Klopfgeräusche, sobald er Dennis vorfahren hört. Sehr verdächtig!

Seit heute darf sich Dennis übrigens hochoffiziell Redakteur nennen. Herzlichen Glückwunsch! Er ist natürlich längst schon auf den begehrten hinteren Büroplatz gewechselt. Nun verspürt eben Hagen Gehritz den kalten Hauch des chedredaktionellen Prüfblicks ("Arbeiten die eigentlich?") in seinem Rücken...



Seit wann machst du bei GamersGlobal mit?

Angemeldet habe ich mich vor etwa sechs Jahren bei GamersGlobal und auch die ersten News haben nicht lange auf sich warten lassen. Dank der fantastischen Mitstreiter in der Matrix blieb ich auch sehr lange am News-Schreiber-Ball und hab auch ein paar wenige User-Artikel springen lassen. Als Jörg dann ausgeschrieben hatte, er würde für das Check-Projekt Schreiberlinge suchen war ich von Day One an dabei und habe mich hauptsächlich um die PSN-Checks gekümmert. Aus Zeit- und anderen Gründen folgte dann eine längere Pause als aktiver User auf GamersGlobal, ein paar Kommentare habe ich aber natürlich trotzdem noch da gelassen. Als dann vor knapp zwei Jahren der Schrei aus Salmdorf kam, man würde einen neuen Mitarbeiter brauchen, habe ich mir ein Herz gefasst habe und mich hauptberuflich nach Haar-Salmdorf versetzen lassen.



Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Da gibt es so einiges. Für mich ein wirklich im Gedächtnis festgebrannter Moment ist, als ich gemeinsam mit Christoph die erste Fassung der Gamescom-Doku 2018 gesichtet habe. Das hat einen ganz simplen Grund: Im Messestress neigt man dazu, auch gute Erlebnisse eher kritisch zu sehen, einfach weil man so unter Strom steht. Dadurch, dass René uns die ganze Zeit mit einer Kamera verfolgt hat, hat er einige dieser Momente eingefangen und sie im Nachhinein zu sehen, das hatte schon etwas für sich. Erschreckend aber, wie fertig man nach diesen vier Tagen aussieht. Was übrigens niemand mitbekommen hat: Vor dem Drehen der Interviews und Szenen in Christophs und meinem Hotelzimmer wurden diverse Kölsch-Flaschen und Unterhosen außer Sichtweite gebracht... Ein Erlebnis von einer Weihnachtsfeier, dass ich noch sehr stark im Kopf habe ist außerdem eine Runde Super Mario Party auf der Switch. Nicht, weil die Minispiele so heftige Kopf-an-Kopf-Rennen waren oder weil ich zu irgendeinem Zeitpunkt in Gefahr gelaufen wäre, nicht zu gewinnen. Aber weil Christoph ein Video auf dem Handy hat, von dem er noch Monate später behauptete, ich wäre auf diesem zu sehen, wie ich mich fehlerhaft verhalte. Es ging schlicht darum, den Arm im Takt zur Musik im Spiel zu bewegen. Und aus irgendeinem Grund schaffen es die Mitspieler einfach nicht, in den Beat zu finden. So sieht man also meinen Arm, wie er gemäß den Vorgaben des Spiel im richtigen Moment nach unten geht, während sich alle anderen nach oben bewegen, und umgekehrt. Keinerlei Fehler auf meiner Seite! Fake News!



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Da ich diese Zeilen aus meinem Bürostuhl schreibe, der in den heiligen Hallen der GG-Redaktion steht, würde ich doch glatt behaupten: Ja! Aber mal im Ernst, die bereits angesprochenen News-Recken in der Matrix haben mir wahnsinnig viele Tipps und Kniffe zum Schreiben mitgegeben, die ich bis heute nutze. Dazu kommen natürlich die wertvollen Hinweise, die Christoph und Benjamin mir in meiner Zeit als Checker in den Feedbackmails vermittelt haben und nicht zuletzt die harte, aber doch auch ein wenig faire Schule des Jörg Langer. In den letzten zwei Jahren hier habe ich viel in Sachen texten, Videoschnitt, Audioproduktion, Belichtung und so weiter und so fort gelernt. Und ich bin noch lange nicht am Ende meiner Wissensreise!

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?