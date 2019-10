Broken Roads: Taktik-RPG im postapokalyptischen Australien angekündigt

PC Switch XOne PS4

Das australische Indie-Studio Drop Bear Bytes, das unter anderem aus ehemaligen Entwicklern von CCP Games, Riot und Ubisoft besteht, hat mit Broken Roads seinen Debüt-Titel angekündigt. Das Setting des eindeutig von der Fallout-Serie inspirierten Iso-Rollenspiels ist das Australien der Post-Apokalypse. An dem Projekt beteiligt ist auch das Art Studio Mighty Vertex, welches die handgemalten Grafiken beisteuert, wie dies bereits bei den Shadowrun-Spielen von Harebrained Schemes der Fall war.

Besonders hervorgehoben wird von den Entwicklern das "Moral Compass"-System, das als "eine völlig neue Herangehensweise an die Konsequenzen in Rollenspielen" bezeichnet wird. Es bietet vier Verhaltensextreme: Utilitarismus, Nihilismus, Machiavellismus und Existentialismus. Jede der im Spiel getroffenen Entscheidungen zieht den Spieler in eine dieser vier Richtungen und wird seine zukünftigen Handlungen beeinflussen. Anstelle von Klassen werden die Charaktere nach und nach eine Weltanschauung entwickeln und hierdurch charakterisiert. Dazu schreibt das Studio auf seiner Website:

Wir glauben, dass dies den Rollenspiel-Realismus des Spiels verbessern wird. Man kann keine schlechte Option wählen und dann sofort die edelste Option wählen. Entscheidungen werden nicht eindeutig gut und schlecht sein - wir wollen echte moralische Dilemmata aufzeigen, die die Spieler sorgfältig prüfen müssen.

Firmengründer Craig Ritchie, ein früherer Spielejournalist, der dann als Marketing-Manager an Titeln wie EVE Online oder Vampire - The Masquerade gearbeitet hat, wird anlässlich der Ankündigung wie folgt zitiert:

Als Fan von Computer-RPGs seit den 80er Jahren war es fantastisch, Broken Roads bis zu diesem Punkt gebracht zu haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Post-Apoc-Genre auf eigene Faust zu interpretieren und mit Philosophie und Moral zu experimentieren. Es war ein arbeitsreiches Jahr, bis wir an diesen Punkt gekommen sind, und ich bin unglaublich stolz auf das, was das Team getan hat.

Zu den weiteren Features des Taktik-RPGs sollen rundenbasierte Kämpfe, eine Party mit bis zu sechs Mitgliedern, authentische Orte und Umgebungen Australiens, handgezeichnete Grafiken sowie eine inhaltsreiche und dicht gestaltete Spielwelt gehören.

Broken Roads wird für den PC, die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch entwickelt. Der Release ist für das Jahr 2021 geplant. Nachfolgend findet ihr den gut zweiminütigen Ankündigungstrailer. Außerdem könnt ihr die ersten Hersteller-Screenshots in unserer Galerie betrachten.