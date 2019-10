10 Jahre GG: Retrozauber - Links Awakening

PC Linux MacOS

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Retro-Spiele, Retro-Computer und -Konsolen. Die Spieleveteranen. Die Retro-Gamer. Letztere dabei exklusiv für ihre hier in Deutschland produzierten Artikel. Und vor allem die fantastischen GamersGlobal-Retro-Inhalte hier. Ich wiederhole: die fantastischen GamersGlobal-Retro-Inhalte. Das ist keine Lobhudelei, es ist vielmehr seit jeher meine Rede, wann immer ich nicht schnell genug am Sprechen gehindert werde.

Nun muss ich zugeben, dass mir auch alle anderen der hier in den letzten Tagen verlinkten Themen am Herzen liegen, doch keine davon so sehr wie die heutigen Retro-Inhalte: der unterhaltsame Retro-Hunter, die hochinteressanten Retro-Snippets, die prima Daddelkisten und die äußerst lesenswerten Kultklassiker. Und on top all die tollen Klassik-SDKs, welche ihr hier und heute vermutlich erstmals in einer Reihe am Stück aufgereiht präsentiert bekommt. Nichts davon sollte man verpassen. Wirklich nicht. Schaut euch alles an. Denn die wenigsten werden alles davon kennen. Den Abschluss bilden dann News zu Retromaschinen, welche mangels passender Serie aktuell auf GamersGlobal nicht mehr ohne weiteres zu finden sind, sowie der prächtige „Wir bauen einen Retro-PC“-Report.

Ich meine: Retro und GamersGlobal – das gehört zusammen. Mindestens wie Amiga und ST. Denn in beiden schlägt dasselbe, kleine, feine Mega-Herz.

Und nun erwachet, liebe Retro-Inhalte, erwachet! Fabian, volle Energie auf die Links!

Habt Ihr Interesse an weiteren Inhalten dieser Art? Dann nutzt gerne die Kommentarfunktion, um eure Meinung entsprechend kundzutun.