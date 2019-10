Xbox Game Pass: Neuzugänge im Oktober mit Dishonored 2, World War Z und mehr

XOne

Microsoft hat weitere Titel vorgestellt, die im Oktober ins Programm von Xbox Game Pass für die Xbox One aufgenommen werden. Aktive Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes können sich demnach auf das Action-Stealth-Adventure Dishonored 2 (Testnote: 9.0), den Multiplayer-Online-Koop-Shooter World War Z, den 3D-Plattformer Yooka-Laylee (Testnote: 7.5), das Open-World-Action-Rollenspiel Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0), das 3D-Action-Adventure Felix the Reaper, sowie das Shoot-em-up Panzer Dragoon Orta (via Xbox-Abwärtskompatibilität) freuen.

Nachfolgend alle Neuzugänge und Verfügbarkeitstermine im Überblick: