R-Type Final 2: Neues Crowdfunding für Zusatz-Features gestartet

PC Switch XOne PS4

Das japanische Studio Granzella will mit R-Type Final 2 nicht nur die langlebige Sidescroller-Reihe wiederbeleben, sondern das „beste Shoot'em up aller Zeiten in 16:9“ entwickeln. Vor wenigen Monaten, im Juni, übertraf eine Kickstarter-Kampagne das gesetzte Ziel von umgerechnet 370.000 Euro und spülte rund 839.000 Euro in die Produktionskassen. Dennoch gab es laut Entwickler viele Zuschriften, in denen sich Fans der Serie beklagten, dass sie das Crowdfunding verpasst und gerne mitgespendet hätten. Aus diesem Grund hat Granzella heute eine zweite Spendenaktion gestartet, die bis zum 1. November 2019 läuft.

Das neue Crowdfunding wird über die Homepage von R-Type Final 2 abgewickelt, Geld kann ausschließlich per PayPal überwiesen werden. Als Ziel werden die Stretch-Goals angegeben, die während der Kickstarter-Aktion nicht freigeschaltet werden konnten. So sollen neben den mindestens zehn regulär enthaltenen Levels des fertigen Spiels weitere Bonuslevel hinzukommen, die als Hommage aus dem Original und seinen Nachfolgern stammen. Außerdem können noch deutsche und französische Untertitel freigeschaltet werden. Derzeit ist der „Shmup“-Hoffnungsträger nur in Englisch und Japanisch vorgesehen.

R-Type Final 2 soll nicht nur simple Sidescolling-Action bieten, sondern durch völlig neue Features das Genre revolutionieren. Waffen und Raumschiffe lassen sich individuell anpassen, der Schwierigkeitsgrad soll alle Bereiche von Anfänger bis Shooter-Profi abdecken, die Gegnerdichte steigt, je öfter ihr ein Spiel startet. Die Veröffentlichung von R-Type Final 2 ist für Dezember 2020 auf PS4, Xbox One, Switch und PC via Steam angesetzt. Wenn ihr nicht bis dahin warten könnt und Lust aufs „Shmuppen“ bekommen habt, könnt ihr einen Blick auf den deutschen Genrevertreter Reshoot R werfen, den Richard Löwenstein im Frühling diesen Jahres vorgestellt hat – vorausgesetzt, ihr nennt einen Amiga CD32, 1200 oder 4000 euer Eigen.