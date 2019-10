GOG-Weekly-Sale: Ghost of a Tale, State of mind, Anna's Quest und mehr

CD Projekt hält zum Beginn der neuen Woche neue DRM-freie Angebote im GOG-Store für die Schnäppchenjäger parat. Unter anderem wurden dort Titel, wie Ghost of a Tale, State of Mind (Testnote: 7.5), Anna's Quest und The Witness (Testnote: 7.5) bis teilweise um 90 Prozent im Preis reduziert. Alle Preise gelten bis zum 7. Oktober, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit).

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel und DLCs könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):