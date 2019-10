Tales of: Offenbar Bundle mit Vesperia, Zestiria und Berseria geplant

PC PS3 PS4

Tales of Berseria ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Tales of Berseria ab 34,89 € bei Amazon.de kaufen.

Der japanische Entwickler und Publisher Bandai Namco Entertainment plant offenbar ein Bundle aus den drei Tales-of-Rollenspielen Tales of Vesperia, Tales of Zestiria (Testnote: 7.5) und Tales of Berseria zu veröffentlichen. Die Compilation tauchte kürzlich mit Packshot und Veröffentlichungstermin im Online-Store des griechischen Händlers The Console Club auf.

Der gleiche Händler hat bereits zuvor die Assassin's Creed - The Rebel Collection von Ubisoft noch vor der offiziellen Ankündigung geleakt. Der Preis für das Tales-of-Bundle wird mit 48,90 Euro angegeben. Als Release-Datum nennt der Händler den 8. November dieses Jahres. Im Store ist die Compilation nur für die PS4 vorbestellbar. Ob auch ein Launch für andere Plattformen geplant ist, geht aus dem Eintrag nicht hervor. Offiziell angekündigt ist bisher noch nichts.