Ultimate Alliance 3: Erster DLC + Gratis-Update ab sofort verfügbar

Switch

Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Team Ninja und der Publisher Nintendo haben heute den ersten der drei geplanten DLCs für das Action-Rollenspiel Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order (Testnote: 8.5) veröffentlicht. Das Marvel Knights - Curse of the Vampire getaufte Zusatzpaket bringt mit Punisher, Blade, Moon Knight und Morbius gleich vier bekannte Charaktere ins Spiel.

Darüber hinaus wird mit der „Kraftprobe“ ein neuer Modus geboten, in dem sich bis zu vier Spieler einer Reihe intensiver, rasant aufeinanderfolgender Koop-Herausforderungen stellen können, um Belohnungen zu ergattern. Sobald ihr den Modus schafft, schaltet ihr den Überlebensmodus, eine Survival-Version der Kraftprobe, frei, in der es mehr um das Durchhaltevermögen und das Erreichen eines hohen Platzes in der Online-Rangliste geht. Der DLC kann nur als Teil des Season Passes zum Preis von 19,99 Euro erworben werden.

Mit dem Release des DLCs wurde auch ein kostenloses Update für alle Spieler veröffentlicht, der neue Outfits für die bereits vorhandene Helden Thor, Black Panther, Iron Man und Captain America, sowie den neuen Schwierigkeitsgrad „Albtraum“ für den Story-Modus bringt.