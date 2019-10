Zankstelle SonderBAR: GG-User Q-Bert

Was lange währt, wird endlich Podcast: schon lange versucht der GG-User-Podcast, Mitstreiter und User der Seite ins Rampenlicht zu stoßen und ihnen die verdiente Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Nach Benjamin Braun, Dennis Hilla, Elfant, schlammmonster und hex begeben wir uns heute in die Niederungen der Kolumnen-Schreiberlinge: Q-Bert, der seit einigen Monaten mit seinen Q-Lumnen für Erheiterung und Diskussionen sorgt, plaudert aus seinem sonst fest verschlossenen Nähkästchen. Das Gespräch gliedert sich in zwei recht unterschiedliche Teile: hat erst Jürgen das Heft des Handelns fest in seiner Hand, wird die Folge nach dem Beitritt von Hendrik zu einer lockeren Plauderei über Gott, die Welt und über Computerspiele. Für gute Unterhaltung ist also gesorgt.

Weitere Folgen sind bereits in Planung und Vorbereitung. Verlasst also nicht das Land und bleibt in der Nähe einer guten Skype-Verbindung. Vielleicht rufen wir gleich an und wollen alles über euch wissen.

Hören könnt ihr die aktuelle Folge auf Soundcloud und auf Spotify. Den Download findet ihr auf WeTransfer. Allerdings ist der Link nur sechs Tage gültig. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Spotify und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.