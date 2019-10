10 Jahre GG: Beste Unterhaltung - Viva Links Vegas!

Was in Vegas passiert, das bleibt auch in Vegas, möchte man Hagen Gehritz neben einem von Herzen kommenden und dreifach donnernden Willkommen an seinem ersten Arbeitstag zurufen. Wenn, ja wenn da nur nicht die lieben Familienangehörigen, Nachbarn oder Kollegen um einen herum währen, welche uns ohnehin schon oft genug ob des eigenen Hobbies misstrauisch beäugen. Doch was wissen diese Armen und Unwissenden denn auch, was könnten sie schon wissen, solange sie nicht gleich uns sich der einzig wahren Freude des Lebens hinzugeben bereit sind, welche uns doch täglich immer wieder neu mit frohen Herzens hier zusammenkommen lässt: dem Schnührsenkelsammeln.

Lasst uns daher nun alle zusammentreten, und die erste gemeinsame Schleife des Tages bindend andächtig linksen, während wir alle nach unserem schwarzen LINKS!el greifen, um LINKS! und ein Hoch auf LINKS! und LINKS! vor dem rosa Elefanten LINKS!LINKS!LINKS! verneigen. Wsbs-üüp-fiiepü#*&%$_teawaggon_*bsbsbs#_Roma_due_downgrade_*chrzchrz*.

Load Error. Erwartungsfroh blinkender Quadratcursor.

Ja, ihr habt Recht. Das war zum Ende hin jetzt selbst bei wohlwollender Betrachtung bestenfalls ein gräuslich-cläuslicher Text. Aber bitte, psst! , nicht weitersagen. So ein kleines Malheur, solch tapsiges Tippen voll verschwurbelter Worte kann doch schließlich jedem Mal passieren. Müssen wir doch jetzt nicht gleich an die große Glocke hängen oder überall herumzeigen, oder?! Vegas uns so, ok?

Und damit wieder zurück zu dir, lieber Hagen Gehritz. Hagen, hab eine fantastische erste Woche bei GamersGlobal. Finde deinen Platz, richte dich ein, lass dir von niemanden Bange machen, iss einen Keks. Und nun setzt dich bitte kurz mal hin, denn du musst jetzt ganz tapfer sein.

Denn das ist hier gar nicht Las Vegas. Nein-nein. Du bist hier in Saaalm-dorf. Und hier gibt es Kam-er-as, die alles aufzeichnen. Und der Keks, den du da gegessen hattest, das war Jörgs alter Tofu. Aber mach dir nichts draus, das steckst du alles spielend weg. Wird alles gut. So wie die folgenden Inhalte. Entspann dich. Das kriegst du hin. Praktisch mit Links.

