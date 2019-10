10 Jahre GG: Jonas Schramm (Grußwort #15)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir 3 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heute schreibt Jonas Schramm, einer unserer ehemaligen Praktikanten und Autoren.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Jonas Schramm hat Pech: Das von ihm mitgeschickte Foto war im Format nicht geeignet für unseren News-Aufmacher, also habe ich auf GamersGlobal.de nach anderen Aufnahmen von ihm gesucht. Tja, und rein zufällig ist dabei diese historische Aufnahme nach oben gespült worden. "Historisch" aber nicht deshalb, weil man hier einen bewusst schüchtern guckenden Neu-Praktikanten sieht, sondern weil es unseren alten "Kartongang" zeigt. Es war so im alten Büro: Direkt nach der Tür zum Treppenhaus im ersten Stock lag ein nicht allzu großer Raum, der als Büro (außer vielleicht für eine dünne Empfangsdame – oder einen Schlaks wie Jonas) nicht zu gebrauchen war. Weil: Durchgangsverkehr. Kein natürliches Licht (außer durch die milchgläserne Tür). Danach ging es schräg geradeaus in unser Kücheneck und das sich direkt anschließende Großraumbüro, links hingegen durch besagten Gang in unser Video-/Spielzimmer (im Bild hinten verlockend grün funkelnd). Und den ansonsten nutzlosen, langen, breiten Gang (den wir natürlich dennoch voll mitbezahlten bei der Miete) stellten wir eben mit Billig-Streckmetall-Regalen zu, um Kartons und anderes Zeug zu lagern.

Was euch das über Jonas sagt? Nichts, sorry, aber diese Grußworte dienen ja durchaus auch der nostalgischen Erinnerung meinerseits. Jonas war jedenfalls einer unserer ersten Praktikanten – und einer der besten! Das beweist nicht nur die Vielzahl seiner Artikel für uns, darunter zwei der erfolgreichsten unserer gesamten Historie (Mass Effect 3 Guide, Arkham City – Riddler-Rätsel gelöst). Sondern auch, dass er nach seiner im September 2011 begonnenen Praktikumszeit noch Jahre auf die eine oder andere Art im Team blieb, sei es als Autor oder als Unterstützung bei der Gamescom (von der GC 2014 stammt seine letzte News für uns). Bei GamersGlobal trennten sich dann die Wege, aber ein wenig ist uns Jonas noch durch seine Mitarbeit bei Retro Gamer verbunden, und auch bei den GamersGlobal-Festen ist er weiterhin ein gern gesehener Gast.

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht (bzw. seit wann machst du mit)?

Von September 2011 bis März 2012 war ich Redaktionspraktikant. Danach war ich noch für einige Zeit als Autor bei GamersGlobal tätig. Irgendwann bin ich Teil des Lokalisierungs-Teams der deutschen Retro Gamer geworden und übersetze heute noch den einen oder anderen Artikel für das Magazin, sofern es die Zeit zulässt.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Was ich an GamersGlobal immer geschätzt habe, war das direkte Verhältnis zwischen der Redaktion und den Usern. Relativ zu Beginn meines Praktikums war ich an einem Video zu Dark Souls beteiligt – zugegeben, ich habe mich beim Spielen ziemlich blöd angestellt, weshalb irgendwann Jörg übernahm. Jahre später wurde ich genau auf dieses Video von einem Nutzer angesprochen. Ich hätte nicht erwartet, dass sich nach so langer Zeit noch jemand daran erinnert.

Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Beruflich hat mir meine Zeit bei GamersGlobal eine ganze Menge gebracht. 2011 hatte ich gerade mein Abitur gemacht und keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Während meiner Schulzeit war ich sporadisch als freier News-Redakteur für die eine oder andere Spieleseite tätig gewesen. Ein Praktikum bei GamersGlobal war der richtige Schritt: So habe ich nicht nur die Arbeit in einer Redaktion kennengelernt, meine Tätigkeit für GamersGlobal hat mich damals auch darin bestärkt, weiterhin „etwas mit Medien“ zu machen und Journalismus zu studieren.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?