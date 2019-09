New Brain Training: Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging bald auf der Switch

Switch

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging - Wie fit ist Ihr Gehirn? ab 10,50 € bei Amazon.de kaufen.

Mit New Brain Training hat Nintendo eine Spielumsetzung der Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging-Reihe für die Switch angekündigt. In Japan wird der Titel ab dem 27. Dezember dieses Jahres erhältlich sein. Eine Veröffentlichung für den Westen wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt. Der japanische Markt wird neben einer digitalen Version auch eine Retail-Fassung bekommen. Diese wird mit einem Stylus (Eingabestift) vertrieben, der die Handhabung der Aufgaben auf der Switch, ähnlich wie seinerzeit auch der Stift auf dem Nintendo DC, verbessern soll. Die neue Version des Eingabestiftes wird in Japan auch separat zum noch unbekannten Preis vertrieben.

New Brain Training soll erneut eure Gehirnzellen fördern und mit zahlreichen bekannten und neuen Rätseln, mathematischen Gleichungen und Herausforderungen aufwarten. Dabei kann euch das Spiel alarmieren, wenn es wieder Zeit ist, zu trainieren. Man kann sich zudem eine Erinnerungsmail schicken lassen. Das Spiel soll auch Online-Weltturniere und Ranglisten bieten.

Den Titel stellte Nintendo in einem Trailer vor, der interessanterweise auch einige Aufgaben zeigt, die zur Lösung die IR-Sensoren der JoyCons erfordern, was auf der Nintendo Switch Lite bekannterweise nicht möglich ist, da diese in der kostengünstigeren Handheldversion der Konsole nicht verbaut wurden. In einem weiteren Video, das ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, werden zudem verschiedene Aufgaben, Rätsel und Herausforderungen in Aktion gezeigt.