Baldur's Gate 3: Switch-Port nicht ausgeschlossen

Das im Vorfeld der E3 2019 angekündigte Rollenspiel Baldur's Gate 3 könnte möglicherweise auch für die Nintendo Switch erscheinen. Zumindest hat Swen Vincke, Gründer und Chef des Entwicklerstudios Larian, diese Option in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Nintendo Voice Chat nicht ausgeschlossen. Auf die Frage, wie er das Potenzial für eine Portierung des D&D-RPGs auf Nintendos Hybrid-Konsole einschätzt, antwortete er wörtlich:

Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie die nächsten Switches aussehen werden. Bei der aktuellen Switch könnte das ein bisschen problematisch sein. Es wurden eine ganze Reihe von Upgrades für Baldur's Gate 3 durchgeführt, daher denke ich, dass es sehr, sehr schwierig werden würde. Andererseits, sag niemals nie! Vielleicht finden wir einen Zaubertrick und es funktioniert. Ich persönlich - als ein Fan - hoffe nur, dass die nächste Switch die dreifache Power und die dreifache Akkuleistung haben wird. Es ist ein erstaunliches Gerät. Ich hoffe, dass die Switch eine lange Lebensdauer haben wird, mit vielen Upgrades, so dass wir weiterhin auch unterwegs alle Spiele spielen können, die wir auf unseren Konsolen spielen.

Dass Larian Nintendos Konsole am Herzen liegt, zeigte sich erst kürzlich, als das Studio sein Erfolgs-RPG Divinity - Original Sin 2 auf die Switch brachte. Hierbei wird sogar die Möglichkeit geboten, die Spielstände zwischen Steam und Nintendo Cloud abzugleichen, so dass man nahtlos zwischen Konsole und PC hin- und her wechseln kann.

Bislang ist die Fortsetzung der "legendären" Rollenspielserie von Bioware, die im Jahr 2001 mit dem Addon Thron des Baal ihren vorläufigen Abschluss fand, lediglich für den PC und Googles neue Streaming-Plattform Stadia angekündigt. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt. Da Baldur's Gate 3 aber eines der Zugpferde für Google Stadia sein soll, kann von einer Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2020 ausgegangen werden.