Cuphead: Neuer Verkaufsmeilenstein erreicht // Jetzt auch für Tesla

PC Switch XOne MacOS

Wie Studio MDHR jüngst via Twitter bekannt gab, hat der seitens der Fans und Presse viel gelobte knackige 2D-Plattformer Cuphead (Testnote: 8.5) einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. Demnach konnte der Titel kürzlich die Grenze von fünf Millionen weltweit verkauften Exemplaren passieren. Das Spiel ist somit zu einem riesigen Erfolg für das Studio avanciert.

Den neuen Erfolg feieren die Entwickler mit einem Rabatt von 20 Prozent auf allen Plattformen und wollen in den kommenden Tagen verschiedene Giveaways unter die Spieler bringen.

Cuphead wurde ursprünglich im September 2017 für den PC und die Xbox One veröffentlicht. Im Oktober 2018 erschien der Titel auch für den Mac und im April dieses Jahres wurde eine Umsetzung für die Nintendo Switch auf den Markt gebracht. In Kürze wird der Titel auch für Tesla verfügbar sein. Laut dem Hersteller wird eine angepasste Version im Rahmen des Tesla-Software-Updates auf die Version 10.0 in die Tesla-Fahrzeugmodelle S, X und 3 implementiert.