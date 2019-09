Sony reicht Patent für KI-Sprachassistentin ein - ein PS5-Feature?

andere

Sony hat beim der World Intellectual Property Organization (WIPO) ein Patent für eine KI-gesteuerte Sprachassistentin eingereicht, die möglicherweise eines der Features für die kommende Next-Generation-Konsole PS5 sein wird. Der bekannte Brancheninsider und Senior Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, machte auf Twitter auf den Eintrag aufmerksam.

Wie aus dem Patenteintrag hervorgeht, werden die Spieler die Möglichkeit haben, eine Reihe an In-Game-Anfragen zu stellen. Die Funktionen werden anhand von Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) und The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5) beschrieben. So können die Spieler die Assistentin etwa nach den Fundorten für Heiltränke oder Waffen fragen, oder einen bestimmten Ort auf der Karte finden lassen, sowie um Tipps zur Bekämpfung von Gegnern bitten. In den im Patent aufgeführten Beispielen sucht der Spieler etwa in Horizon - Zero Dawn in der näheren Umgebung nach einer Heilungsmöglichkeit (Heiltrank, Kräuter) und in Skyrim nach einem Stahlschwert. Zudem wird gefragt, wo sich der Ödsturzhügelgrab befindet, oder wie man den Drachen Mirmulnir besiegt. Die KI-Assistentin kann bei allen diesen Fragen helfen.

Das Feature soll auch auf mobilen Geräten nutzbar sein und sich sowohl via Sprache, als auch über die Texteingabe bedienen lassen. Abhängig vom Spiel, können eine Vielzahl an Kategorien durchsucht werden. In Horizon - Zero Dawn gibt es unter anderem Kategorien für Handwerk, Waffen, Rüstungen, Gegner, Fähigkeiten und mehr. Ihr könnt die Assistentin auch fragen, an welchem Tag ihr ein bestimmtes Spiel in eurer Spielebibliothek erstmals gespielt habt.

Das Patent wurde von Sony bereits im März dieses Jahres eingereicht, aber erst vor zwei Tagen offiziell veröffentlicht. Ob das Features tatsächlich für PS4 gedacht ist, muss sich noch zeigen.