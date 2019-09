Dance of Death - Du Lac & Fey: Ab Oktober auch auf Deutsch

PC XOne

Bereits im April hat Indie-Entwickler Salix Games Dance of Death - Du Lac & Fey auf Steam veröffentlicht. Da das ursprüngliche Kickstarter-Ziel für die Lokalisierungen nicht erreicht wurde, war lange nicht klar, ob das Adventure Übersetzungen spendiert bekommt. Nun hat Salix Games angekündigt, dass ab Oktober auch deutsche, französische und russische Spieler auf die Jagd nach Jack the Ripper gehen können.

Die Geschichte von Dance of Death - Du Lac & Fey spielt im viktorianischen London – genauer gesagt im berüchtigten Whitechapel – zur Zeit von Jack the Ripper. Ihr schlüpft abwechselnd in die Rollen der Helden der Artussage Sir Lancelot, der vom Magier Merlin verfluchten Morgana le Fay (in Gestalt eines Windhunds), und Mary, einer ortsansässigen Dirne, um dem Ripper auf die Spur zu kommen. Viele Spielelemente basieren auf wahren Berichten dieser Zeit, die von Historikern geprüft wurden, aber es gibt auch jede Menge Fantasy-Elemente wie sprechende Tiere und Dämonen.

Des Weiteren besticht das Spiel durch eine Reihe exzellenter Sprecher und eine Mischung aus 2D und 3D. Wer sich also davor gescheut hat, Dance of Death wegen seinem typisch viktorianischem Englisch eine Chance zu geben, kann jetzt getrost zuschlagen.