Ned Ryerson und unsere Mutter sind immer wieder für Informationen gut.

Wie der Vater, so der Sohn

Zusammen mit unserem Bruder kochen wir das Familienfrühstück.

Anfangs Frust, später Genuss

Finger im Handy oder die Haare in der Schulter, kleinere Clipping-Fehler kommen vor.

Fazit

VR-Puzzle-Adventure für PSVR, Oculus und Vive

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

29,99€ im PSN-Store

In einem Satz: Für Fans des Films oder Freunde seichter VR-Puzzles.

Das Team von Tequila Works hat nachwieder ein neues VR-Adventure auf die Beine gestellt. Inspielen wir Phil Connors Junior, der in einer Zeitschleife immer wieder denselben Tag erlebt. Wem dies nun bekannt vorkommt, der mag sich an den Filmerinnern, in dem der Vater unseres Protagonisten den namensgebenden Murmeltiertag immer und immer wieder erleben musste. Gespielt vonwurde aus dem fiesen und unfreundlichen Senior ein liebenswerter, hilfsbereiter und freundlicher Mensch.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, der Social-Media affine Filius ist ähnlich unfreundlich und egoistisch wie sein Vater. Wir erleben, am Tag vor dem Murmeltiertag, das Dankesfest für den verstorbenen alten Herren. An diesem ersten Tag geht einfach alles schief was auch nur schief gehen kann: Angefangen bei der Nichte, die mit dem Minivan der Familie ins heimische Wohnzimmer fährt, bis hin zum Feuerwerks-Unfall bei dem die komplette Dekoration des geplanten Festes abbrennt.Recht schnell wird uns klar, wir müssen alles zum Guten wenden und die verschiedenen kleinen Tragödien verhindern. Hierzu müssen wir den Gedenktag an den verstorbenen Vater so lange in verschiedenen Varianten wiederholen bis wir wissen, wie wir die jeweiligen Fehler gar nicht erst passieren lassen. Informationen über diese Aufgaben finden wir in unserem Handy. In besagtem mobilen Endgerät können wir auch den Tag oder auch nur einzelne Szenen oder Minispiele erneut starten. Zu Spielbeginn war ich, als Fan des Films, erfreut über die Referenzen, die das Spiel anbietet. Ned Ryerson ist genauso vorhanden wie die Bedienung des Diners. Aber auch ohne das Vorwissen des Films kommt man gut in der Geschichte zurecht.Nach der ersten Stunde, von circa sieben bis acht, war ich enttäuscht. Es wollte sich mir nicht offenbaren wie ich die ersten Aufgaben lösen kann. Noch dazu war die Spielsprache auf Deutsch eingestellt und das kann ich niemandem empfehlen. Die Übersetzungen sind wörtlich und daher zwar zu verstehen, lesen sich aber spaßbefreit. Aus „this is no big deal“ wird einfach ein „das ist kein großer Handel“, was zwar wörtlich nicht falsch ist, aber dem Sinn der Szene nicht gerecht wird und ihn schlicht und ergreifend falsch wiedergibt.Nach der Umstellung auf Englisch und ein wenig besserer Beobachtung der Umgebung ist dann der Knoten geplatzt. Die Minispiele, von Tanzeinlage über Rohrpuzzle bis hin zu Gitarre spielen, ist für jeden was dabei. Auch werden diese Einlagen bei jedem Versuch etwas leichter, was es angenehmer macht und für einen angenehmen Spielfluss sorgt. Man darf sich auch nicht zu sehr auf eine Szene versteifen, oft findet sich der entscheidende Hinweis zu einer anderen Tageszeit bei einer anderen Person. Immer wieder gibt unser Held sarkastische Kommentare ab und man erlebt den Wandel der Figur zu einer Besseren mit. Die Sprüche werden weniger bissig und sogar freundlich.Immer wieder gibt es Clipping-Fehler, die zwar klein sind, auf Dauer aber ein wenig störend sind. Die Figuren werden recht comichaft dargestellt, daher ist es schwer bis unmöglich die Mimik der Figuren zu lesen. Hier solltet ihr euch am besten mehr auf die erstklassige Vertonung verlasen. Dank der schlechten Übersetzung kommt der volle Spaß auch wirklich nur auf, wenn ihr auf Englisch spielt. Fans des Films greifen bedenkenlos zu. Alle anderen finden hier ein leicht- bis mittelschweres VR-Puzzle mit einer wirklich schönen Geschichte vor, bei dem die Beobachtung der Umgebung immens wichtig ist.