GG-Rückblick KW 39/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 39: Rückblick von Sonntag, 22.9, bis Samstag, 28.9. 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Wie üblich, testeten wir auch in diesem Jahr die aktuelle FIFA-Ausgabe, hinzu kommen die Tests zu Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals, zum Skateboardspiel Session sowie zu The Surge 2, zu dem auch eine Stunde der Kritiker veröffentlicht wurde. Seit Samstag steht euch zudem die siebte Folge der Hengst-Chroniken zur Verfügung. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ 10 Jahre GamersGlobal

Da es inzwischen eine Eventseite mit allen redaktionellen und Community-Inhalten zum 10-jährigen Jubiläum von GamersGlobal gibt, verweisen wir an dieser Stelle nur auf die neu hinzugekommenen Beiträge. Neben weiteren Grußworten ehemaliger Mitstreiter, könnt ihr euch die Aufzeichnung des letzten Twitch-Events anschauen. Überlegen könnt ihr zudem, ob die aktuelle Abo-Rabattaktion nicht auch für euch interessant ist. Hinsichtlich der User-Projekte ist eine 10-Jahres-Timeline hinzugekommen sowie der kurzfristige Aufruf, eine Plus-Galerie mit dem Thema „Was habt ihr im Jahr 2009 gespielt?“ zu realisieren.

❸ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Das Releasedatum und der Trailer zu The Last of Us 2 trafen an den vergangenen Tagen auf viel Interesse, gleiches trifft auf die Markenregistrierungen in Bezug auf Mafia zu. Oft gelesen wurden außerdem die Meldungen über den Spiele-App-Test der Stiftung Warentest, dass sich die Videospielindustrie gegen den Klimawandel engagiert oder auch, dass Quake 2 ab sofort legal erworben werden kann. Dass das kommende Star Wars-Spiel Hoffnungen weckt, zeigen nicht zuletzt die Abrufzahlen zur Meldung des jüngst veröffentlichten Trailers. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 29. September (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❹ ⚊ Community-Inhalte

Die User-Autoren haben in der vergangenen Woche zum Teil eine Pause eingelegt, sodass ihr euch neben den aktuellen Lesetipps zum Beispiel auch im Forum nach interessanten Threads umschauen könnt.

❺ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Arise - A Simple Story: „Bittersüße Reise durch das Leben“

Keine brachiale Action, keine Gewalt, keine Hektik – der Fokus des kürzlich angekündigten Arise - A Simple Story soll „zu einer bittersüßen Reise durch das Leben des Protagonisten werden“. Der kurze Trailer untermauert diese Aussage mit schön anzuschauenden Impressionen und ruhiger Musik.

» Tolles Abo-Angebot, also nun Premiumkunde... «

— KlausigerKlaus am 26. September 2019

❻ ⚊ KW 39/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Auch vor fünf Jahren realisierte die Community zum damaligen GG-Jubiläum ein Projekt – in der Folge erhielt die Redaktion ein Überraschungspaket, dessen Inhalt im verlinkten Video ausgepackt wird. Getestet haben wir seinerzeit unter anderem FIFA 15 und Stronghold Crusader 2, während sich die SdK um The Book of Unwritten Tales 2 dreht. Eine der mit Abstand am häufigsten aufgerufenen News war damals die Meldung, dass Petra Fröhlich den Computec-Verlag verlässt.