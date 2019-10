GG-Rückblick KW 40/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Ghost Recon - Breakpoint ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 40: Rückblick von Sonntag, 29. September, bis Samstag, 5. Oktober 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Zwar musste der MoMoCa diesmal entfallen, stattdessen könnt ihr euch den Jubiläumspodcast mit dem 2010er GG-Team anhören (siehe nachfolgende Rubrik). Anschauen beziehungsweise durchlesen könnt ihr die Tests zu Code Vein und Ghost Recon - Breakpoint, zu letzterem wurde zudem eine Stunde der Kritiker aufgenommen. Weitere redaktionelle Inhalte der vergangenen Woche stellen unter anderem eine neue Ausgabe der Darauf freut sich die Redaktion-Rubrik sowie unser etwa 26 Minuten langes Video zum Sega Drive Mini dar. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ 10 Jahre GamersGlobal

Da es eine Eventseite mit allen redaktionellen und Community-Inhalten zum 10-jährigen Jubiläum von GamersGlobal gibt, verweisen wir an dieser Stelle nur auf die neu hinzugekommenen Beiträge. Neben weiteren Grußworten ehemaliger Mitstreiter, bieten euch die News unseres Users Claus viele, viele Links zu GG-Inhalten, die jeweils einem Hauptthema untergeordnet sind. Darüber hinaus findet ihr zahlreiche Angaben im ersten Teil unserer 10-Jahres-Statistik.

❸ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Manch eine kann es kaum erwarten, manch einen interessiert es nicht die Bohne: Red Dead Redemption 2 kommt für PC, was für Diskussionen und hohe Abrufzahlen gesorgt hat. Spieler von Herr der Ringe Online können sich auf eine neue Erweiterung freuen, und auch das jüngste Update des Epic Games Store fand euer Interesse. Ebenfalls in der Liste vertreten sind ein Fanprojekt zu Maniac Mansion, eine Sammelklage gegen Nintendo oder auch die Kickstarter-Kampagne zu Everspace 2. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 5. Oktober (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❹ ⚊ Community-Inhalte

Eine Woche mit abwechslungsreichen Community-Inhalten liegt hinter uns: Neben Spiele-Checks zu einem Adventure und einem Strategiespiel werdet ihr mittels User-Artikel ausführlich über Stardew Valley informiert. Welche Spiele-Neuerscheinungen euch in diesem Monat erwarten erfahrt in in der entsprechenden Plus-Galerie, während die Lesetipps zum Wochenende ihrem Titel erneut gerecht werden. Neu im Forum: Die Gründung einer GG-Sippt in Herr der Ringe Online.

❺ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Call of Duty Mobile: Über 35 Mio. Downloads // Controller-Support geplant

Innerhalb von nur wenigen Tagen wurde die Mobile-F2P-Version von Call of Duty mehr als 35 Millionen Mal heruntergeladen, wodurch abermals deutlich wird, dass das Spielen via Smartphone oder Tablet immer beliebter wird. Zudem scheint sich Call of Duty auch finanziell für Activision zu lohnen, da die Einnahmen bereits einen Tag nach dem Release auf etwa zwei Millionen US-Dollar geschätzt wurden.

» Hat sich eine Bartop Arcade gebastelt. «

— MichaelD am 1. Oktober 2019

❻ ⚊ KW 40/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Dieses Mal im Angebot: Tests zu Alien - Isolation und Mittelerde - Mordors Schatten oder auch, worauf sich die Redaktion vor fünf Jahren gefreut hat.