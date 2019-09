10 Jahre GG: Hagen Gehritz (Grußwort #14)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir 3 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Kurz vor seinem offiziellen Arbeitsbeginn bei uns spricht Hagen Gehritz zu euch.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Mit nicht weniger als Atlas höchstpersönlich wollte sich der selbstbewusste Hagen Gehritz in seiner Begrüßungsnews im Mai 2017 verglichen sehen, als neuer Praktikant auf (oder unter?) dem Berge GamersGlobal. Nach sechs Jahren als User Lyhawk gedachte er einen Blick hinter die Kulissen bei uns zu werfen, wozu er sein durchgeistigtes Studium eine Weile ruhen ließ. Nach Praktikumsende blieb er uns als freier Autor erhalten, der (zuverlässig, aber nach unserem Geschmack noch viel zu selten) Videeotests zu bekannteren und unbekannteren Artikeln beisteuerte. Wobei sie selten so verstörend waren wie sein User-Artikel zum Yandere Simulator (ihr müsst nicht klicken: zornige Schulmädchen, die Leichen verschwinden lassen, sonst nichts).

Seine Erfahrungen in Salmdorf (und eine eigentlich desillusionierend gemeinte Ansprache von mir im Zuge eines gemeinsamen Event-Besuchs kurz vor Praktikumsende) scheinen ihn jedenfalls nicht abgeschreckt zu haben, seinen nun offiziell abgeschlossenen Wissenserwerb als Historiker und Literaturwissenschaftler in Zukunft fest bei uns einzubringen: Am morgigen Dienstag erwarten wir Hagen zum ersten Arbeitstag als festangestellter Trainee. Wobei: Historiker? Vorliebe für Japanspiele/Rundentaktik/RPGs? Mooment, da müssen wir noch mal genau über die zukünftigen Genre-Zuständigkeiten reden!



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Vor acht Jahren tauchte im Februar mein damaliger Username Lyhawk das erste Mal in einer Kommentarspalte auf. Zuletzt spielte ich Anfang September 2019 News-Geburtshelfer. Zwischendrin war ich Praktikant (von Mai bis Juli 2017) und habe als freier Autor Tests beigesteuert. Ab 1.10.2019 fange ich fest an bei GG.



Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Eine meiner ersten Aufgaben als Praktikant: Kameramann beim Dreh von Jörgs Hechtsprung für das Intro des Letsplay zu The Surge. Die Szene hatte ein paar Tücken: Stuntman Jörg musste zum einen über die richtige Schulter dahin blicken, wo nach etwas Schnittmagie ein aggressiver Bagger statt einer grünen Wand stehen würde. Zum anderen galt es konzentriert so zu springen, dass noch alle Gliedmaßen im Bereich des räumlich begrenzten Greenscreens bleiben (und unser Protagonist unverletzt). Wenn der Schulterblick nicht stimmte, war folglich jeder noch so spektakuläre anschließende Sprung nicht zu gebrauchen. Doch in meiner Nervosität meldete ich ein ums andere Mal erst dann den Blick in die falsche Richtung, wenn sich Jörg gerade vom Boden aufrappelte. Daher fragte er berechtigterweise, warum ich so viel Spaß daran hätte, zuzusehen wie sein Kopf gefährlich nahe gen Heizungsrohre schnellt.



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Unter der Anweisung von Benjamin, Christoph und Jörg erreichten meine Fähigkeiten merklich einen neuen Level. Gerade konzentrierte Bewertungen von Artikeln mit Jörg sind ungemein erhellend. Auch das Feedback von Dennis, Jörg und der Community zu meinen Video-Beiträgen nach dem Relaunch war ungemein wertvoll. Darüber hinaus hat mir GamersGlobal sowohl eine Nebentätigkeit für die Finanzierung des Studiums sowie eine neue Perspektive für die Zeit nach dem Abschluss gegeben. Zudem verbinden mich schönerdings mit GamersGlobal nicht nur berufliche, sondern auch freundschaftliche Kontakte.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?