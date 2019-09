Masters of Doom: Darsteller für John Romero und John Carmack gefunden

Im Juni dieses Jahres kündigte das amerikanische Kabelfernsehnetzwerk USA Network mit Masters of Doom eine TV-Serie auf Basis des 2013 erschienenen gleichnamigen Buches vom Journalisten und Buchautor David Kushner an, das die Entstehung der weltberühmten Ego-Shooter-Kultserie schildert. Nun wurden auch passende Jungdarsteller für die beiden Entwickler-Gurus und Urväter der Spielreihe, John Romero und John Carmack, gefunden.

Wie die Produktionsfirma über Variety bekannt gab, wird Eduardo Franco (Tolkien) in die Rolle von John Romero schlüpfen, während Patrick Gibson (American Vandal) den jungen John Carmack spielen wird. Auch Tom Hall, Mitgründer und ehemaliger Creative Director und Designer von id Software, darf natürlich nicht fehlen. Dieser wird von John Karna (Valley of the Boom) gespielt. In den weiteren Rollen werden zudem Jane Ackermann (Neptune) und Siobhan Williams (Deadly Class) zu sehen sein. Ackermann wird John Romeros Frau, Hannah Romero, spielen, während Williams Stevie Case, den ersten weiblichen Pro-Gamer, mimen wird. Außerdem im Cast ist Peter Friedman (Succession), der als Al Vekovius zu sehen sein wird. Vekovius war der Mitgründer und CEO von Softdisk, der Firma, in der John Carmack, Adrian Carmack, John Romero und Tom Hall vor der Gründung von id Software gearbeitet haben.