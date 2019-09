Uncharted: Neuer Regisseur für den Film gefunden

andere

Letzten Monat meldete Deadline, dass Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), der die Regie bei der kommenden Verfilmung von Uncharted übernehmen sollte, das Projekt verlassen hat und das Sony Pictures bereits nach einem Ersatz sucht. Wie das Hollywood-Filmportal nun berichtete, wurde dieser jetzt gefunden. Demnach wird Travis Knight Trachtenberg ersetzen. Knight hat in der Vergangenheit unter anderem beim Animationsabenteuer Kubo - Der tapfere Samurai sowie zuletzt beim Transformers-Spin-off Bumblebee Regie geführt und war auch als Animator für Filme wie Coraline, The BoxTrolls und ParaNorman mit verantwortlich.

Der Regieposten wurde in den vergangenen Jahren mehrfach umbesetzt. Im Oktober 2010 wurde bekannt, dass David O. Russell (American Hustle, Joy) die Regie führen und das Drehbuch für den Film schreiben wird. Im Mai 2011 hat dieser allerdings das Projekt wieder verlassen und wurde wenig später durch Neil Burger (The Jury, Billions) ersetzt. Im August 2012 verließ auch er den Posten. Danach wurde es für eineinhalb Jahre still um den Film, bis im Februar 2014 Seth Gordon (Kill the Boss, Baywatch) als neuer Regisseur angekündigt wurde. Doch auch dieser hielt sich nicht lange und verließ das Projekt im Juni 2015. Erst im Juli 2016 wurde mit Joe Carnahan (Smokin' Aces, The A-Team) wieder ein neuer Regisseur ernannt, nur um wenig später zu verkünden, dass man sich wieder auf der Suche befindet... Im Oktober 2016 meldete sich Sony dann erneut zu Wort, um Shawn Levy (Nachts im Museum, Stranger Things) als den neuen Regisseur vorzustellen. Im Dezember 2018 verließ auch er die Verfilmung und wurde im Januar dieses Jahres durch Dan Trachtenberg ersetzt. Travis Knight ist somit der inzwischen siebte Regisseur für den Film. Man darf gespannt sein, ob es diesmal klappen wird.