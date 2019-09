Stardew Valley: Multiplayer-Update für die Playstation 4 verfügbar

PS4

Was lange währt wird endlich gut - zumindest Besitzer der Lebenssimulation Stardew Valley für die Playstation 4 können nun mit Update 1.3 den Multiplayer-Part nutzen, wie Eric Barone auf Twitter mitteilt. In einem weiteren Tweet äußert er sich ebenfalls knapp zur Version für die Xbox One, hier scheitert die Veröffentlichung immer noch an technischen Problemen bei der Portierung.

Im Multiplayer-Modus auf der PS4 können sich vier Spieler gleichzeitig über das Internet in einer Welt einfinden und zusammen spielen. Hierfür ist allerdings die Mitgliedschaft bei Sonys Onlinedienst Playstation Plus zwingend notwendig. Spieler, die einem anderen Spiel beitreten, haben dort die Möglichkeit, eine Hütte zu bauen, die euer Zuhause in der Partie sein wird. Außerdem könnt ihr Einstellungen bei der Gewinnspanne vornehmen, um die Spielbalance anzupassen. Im allgemeinen Spielverlauf müsst ihr euch nun in einigen Bereichen sinnigerweise abstimmen, Farmland und das Gold werdet ihr euch teilen, dies gilt jedoch nicht für Aktivitäten, die Erfahrung gewähren: Erfahrung sammelt jeder für sich allein. Wie der Multiplayer-Part im Detail das Spiel beeinflusst, könnt ihr in einem Eintrag im offiziellen Stardew-Valley-Wiki nachlesen.

Mit dem neuen Update kommen neben dem Multiplayer noch weitere Inhalte hinzu: Angefangen bei neuen Sprachen wie zum Beispiel Französisch, Koreanisch und Türkisch könnt ihr zukünftig mit dem Nachtmarkt ein neues Festival im Winter besuchen, auf neue Monster in der Schädelhöhle treffen, weitere geheime Notizen finden, euren Pferden Hüte aufsetzen und vieles mehr. Die kompletten Patch-Notes für das Update 1.3 findet ihr ebenfalls im offiziellen Wiki.