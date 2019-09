10 Jahre GG: Links vom Weg - Herrliche Höhen und grausige Tiefen

Super Mario Galaxy 2 ab 19,57 € bei Green Man Gaming kaufen.

Super Mario Galaxy 2 ab 41,99 € bei Amazon.de kaufen.

Oh mächtiger Server, der du das ehrwürdige GamersGlobal-Archiv verwahrst, öffne uns heute deine Ports, den wir wollen einfahren in dein Reich der vergessenen Inhalte, und uns laben am Schönen als auch am Schaurigen.

Wie wir alle wissen, gehört es sich für jeden tüchtigen Archivar, dass nach erfolgter Ausbildung eine Wanderschaft zur Perfektion des gelernten Handwerks ansteht. Bei den Archivaren, dieser kurze Einschub sei mir gestattet, sprechen wir dabei dann selbstverständlich nicht von den Wanderjahren oder gar der Walz, sondern von der Tippelei.

Als nun aber die Zeit reif war, dass sich der Autor dieser Zeilen auf den Weg machen musste, da wählte er sich einen Pfad hinein bis ins tiefste Dickicht dieser Website, stand nach viel Mühen und Drangsal plötzlich und unverhofft auf dem Gipfel eines riesigen Datenbergs und sah von dort oben bis tief hinein in die ältestens Geheimnisse des sagenumwobenen Inhaltsreich von GamersGlobal. Was für ein Augenöffner!

Schnell wurde ihm klar, dass dieser Weg doch eher ein Langer werden würde, so dass er sich dazu entschloss, sich als erstes einmal Links des Weges zu setzen. Beispielsweise von den Bestenlisten, die, wenn sie denn alle in Formation an einem vorbeimarschieren, vielleicht ja mal eine Hilfe beim Schmökern darstellen können. Seid herzlich eingeladen, es anlässlich des zehnten Geburtstags von GamersGlobal selber auszuprobieren.

Lesende, kommt ihr ins Wochenende, so sagt ihm, ihr habet hier Links gesehen, ganz anders als es das News-Gesetz befahl

Aber was waren nun wirklich die besten Spiele aus 10 Jahren GamersGlobal? Nun, die Antwort auf diese Frage ist knifflig, um es vorsichtig auszudrücken. Eine mögliche Lösung wäre, ganz einfach die Userbewertungen zu den Redaktionsbewertungen zu addieren, diese mit jeweils 50 Prozent zu gewichten und so beide Welten in einer gemeinsamen Note zu vereinen.

Während sich nun aufgrund dieses Versuchsaufbaus sicher bereits die ersten Leserscharen nach der guten Mistgabel und etwas Brennholz umschauen, nutzen wir diese Gelegenheit, um uns schnell einmal die so ermittelten 11 besten Spiele (und deren hässlichen Vettern, die 10 schlechtesten Spiele) aus 10 Jahren GamersGlobal anzuschauen (Datenstand: 28.9.2019).

Ach so, eins noch: lasst euch gerne Zeit beim Lesen, und nein, das sieht nur so aus, als ob ich grade wegrenne. Die Damen und Herren dahinten mit den Fackeln in der Hand? Ach, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, wir sind auf GamersGlobal, die wollen nur spielen...

Also fürchtet euch nicht:

... sondern freuet euch!

Sofern Ihr an weiteren Inhaltspräsentationen dieser Art Interesse habt, nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion, um eure Meinung entsprechend kundzutun.