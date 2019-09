10 Jahre GG: Christoph Vent (Grußwort #13)

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

In den letzten Wochen erinnere ich mich aufgrund meines kürzlichen Abschieds des Öfteren an die Zeit bei GamersGlobal zurück. Und irgendwie kommen mir da immer wieder die vielen lustigen Momente auf meinen E3-Reisen in den Sinn. Zum Beispiel fiel mein Geburtstag jedes Jahr genau in diese Woche. In einem Jahr hatte Benjamin eine Überraschung ausgeheckt: Er hatte kleine, gnadenlos überteuerte Küchlein im Supermarkt um die Ecke besorgt und eines davon am Ende der Aufnahme eines Videopodcasts ausgepackt. Ich glaube, er hat dazu auch ein Ständchen angestimmt. Warum ihr davon nichts mitbekommen habt? Wir hatten die Kamera falsch eingestellt, sodass sie nach 15 Minuten mit der Aufnahme abbrach. Dummerweise hatten wir locker 30 Minuten gequasselt. Also haben wir alles noch mal neu aufgenommen. Und da erstens die Überraschung dahin war und es zweitens schon weit nach Mitternacht war, hat Benjamin von einem neuen Geburtstagsgruß vor laufender Kamera abgesehen.

Dafür war ich dann ein oder zwei Jahre später dran, als am Abend meines Geburtstags das alljährliche Nintendo Dinner anstand. Ich hatte es Benjamin verboten, irgendetwas in die Richtung zu unternehmen – ich mag so etwas einfach nicht. Doch irgendwann stand er auf, erklärte allen Anwesenden die Situation und stimmte ein Geburtstagslied zu meinen Ehren an. Charles Martinet (die Stimme von Mario und anderen Nintendo-Charakteren) war auch da – wer kann schon von sich behaupten, dass ihm Mario persönlich ein Happy Birthday geträllert hat?

Skurril war hingegen die E3-Situation, als wir mit einer kleinen Gruppe von deutschen Journalisten vor einem Restaurant von einem Bürger der Stadt, dessen Schicksal es nicht gut mit ihm gemeint hatte, gefragt wurden, ob wir denn aus der Pornoindustrie kommen. Keine Ahnung, ob das seine normale Masche war, um ins Gespräch zu kommen. Sein Ziel, ein paar erschnorrte Zigaretten, hat er jedenfalls erreicht.